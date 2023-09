Президент Зурабишвили провела консультации с оппозицией по процессу интеграции в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 11 сентября провела в президентском дворце на улице Орбелиани консультации с оппозиционными партиями. Во встречах приняли участие Саломе Самадашвили от партии «Лело», оппозиционный депутат Хатиа Деканоидзе (парламентская группа Еврооптимисты) и представители партии Георгия Гахария «За Грузию». Оппозиционные политики заявили после встреч, что единственным вопросом, который они обсуждали, был процесс интеграции Грузии в Евросоюз и шаги, которые Грузия должна предпринять для получения статуса кандидата. Подробностей после встреч политики не раскрыли, однако отметили, что президент выразила обеспокоенность политикой «Грузинской мечты».

Хатиа Деканоидзе, Еврооптимисты: «конкретно о плане мы не говорили. Я изложила ей свою позицию: я не поддерживаю импичмент, и это моя очень твердая позиция. Я считаю, что импичмент является частью антизападной политики и пропаганды «Грузинской мечты». Президент, как она публично заявляет, продолжает активную международную кампанию в контексте предоставления статуса кандидата».

Ана Бучукури, партия «За Грузию»: «инициатива исходила от Администрации президента. Естественно, я не буду рассказывать о деталях встречи, но в целом мы говорили о том, как мы можем помочь и поддержать нашу страну – в свете всего того, что делает власть – и процесс евроинтеграции, поскольку вы знаете, что статус кандидата для нашей страны принципиально важен по геополитическим причинам. Критически важно, чтобы страна не оставалась в изоляции, потому что оставаться в изоляции — значит оставаться наедине с Россией».

Саломе Самадашвили, «Лело»: «президент очень обеспокоена тем, что сегодня, с одной стороны, у нас есть историческая возможность, и мы видим, что Евросоюз говорит, что их дверь открыта для получения этой страной (Грузией) статуса кандидата, а с другой стороны, мы видим открытую, очевидную диверсию со стороны действующей власти. Тема бесед президента с разными людьми – что может сделать общество, народ, чтобы мы не упустили этот исторический шанс и страна получила статус кандидата, несмотря на саботаж «Грузинской мечты»».

Президент намерен продолжить консультации с представителями грузинских политических кругов.

В то же время сообщалось, что депутаты «Грузинской мечты» подали электронный иск в Конституционный суд. Теперь Конституционный суд должен решить, нарушила ли Саломе Зурабишвили Конституцию или нет. Суд вынесет решение в течение месяца. Если шесть из девяти судей решат, что она нарушила закон, Парламент поставит на голосование вопрос по ее импичменту.

