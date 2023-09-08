Жозеп Боррель проводит встречи в Грузии

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель 8 сентября начал официальные встречи в Грузии со встречи с министром иностранных дел Илией Дарчиашвили. По словам Борреля, на встрече они обсудили актуальность внешней политики Грузии и более широкие региональные вопросы. «Евросоюз готов помочь вам выполнить 12 приоритетов. Мы готовы поддержать стремление Грузии вступить в Евросоюз», – написал Борель в Twitter.

Started my day discussing Georgia’s European integration path, incl importance to increase foreign policy alignment & wider regional matters with FM @iliadarch.



The EU stands ready to help you meeting the 12 priorities. We are fully committed to support Georgia's EU aspirations. pic.twitter.com/N4TuAOrsnV — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2023

Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили заявил, что разговор коснулся «прогресса Грузии на пути европейской интеграции и выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии», а также вызовов безопасности в регионе и за его пределами.

At the meeting with EU High Representative @JosepBorrellF, we discussed Georgia's progress on the EU integration path and implementation of the EU Commission's 12 recommendations. We also touched upon the security challenges in the region and beyond. I expressed gratitude for… pic.twitter.com/Fff8iIsFSe — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) September 8, 2023

Сегодня Боррель также встретился с председателем Парламента Шалвой Папуашвили, а также представителями парламентского большинства и парламентской оппозиции. Он признал существование поляризации в политической жизни, отметив, что «все политические партии должны работать вместе для продвижения программы реформ».

Met with Speaker @shpapuashvili, Parliamentary majority & opposition in @Geoparliament



Polarisation is part of political life, but needs to be measured. All political parties must cooperate to advance the reform agenda.



The EU accession process needs to be a national endeavour. pic.twitter.com/VKLL14YiJ5 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2023

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)