Жозепа Борреля в Тбилиси встретил Илья Дарчиашвили. Фото: МИД Грузии
Новости

Жозеп Боррель проводит встречи в Грузии

Civil.ge Send an email 08/09/2023 - 13:31
15 1 minute read

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель 8 сентября начал официальные встречи в Грузии со встречи с министром иностранных дел Илией Дарчиашвили. По словам Борреля, на встрече они обсудили актуальность внешней политики Грузии и более широкие региональные вопросы. «Евросоюз готов помочь вам выполнить 12 приоритетов. Мы готовы поддержать стремление Грузии вступить в Евросоюз», – написал Борель в Twitter.

Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили заявил, что разговор коснулся «прогресса Грузии на пути европейской интеграции и выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии», а также вызовов безопасности в регионе и за его пределами.

Сегодня Боррель также встретился с председателем Парламента Шалвой Папуашвили, а также представителями парламентского большинства и парламентской оппозиции. Он признал существование поляризации в политической жизни, отметив, что «все политические партии должны работать вместе для продвижения программы реформ».

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 08/09/2023 - 13:31
15 1 minute read

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