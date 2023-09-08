Жозеп Боррель проводит встречи в Грузии
Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель 8 сентября начал официальные встречи в Грузии со встречи с министром иностранных дел Илией Дарчиашвили. По словам Борреля, на встрече они обсудили актуальность внешней политики Грузии и более широкие региональные вопросы. «Евросоюз готов помочь вам выполнить 12 приоритетов. Мы готовы поддержать стремление Грузии вступить в Евросоюз», – написал Борель в Twitter.
Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили заявил, что разговор коснулся «прогресса Грузии на пути европейской интеграции и выполнения 12 рекомендаций Еврокомиссии», а также вызовов безопасности в регионе и за его пределами.
Сегодня Боррель также встретился с председателем Парламента Шалвой Папуашвили, а также представителями парламентского большинства и парламентской оппозиции. Он признал существование поляризации в политической жизни, отметив, что «все политические партии должны работать вместе для продвижения программы реформ».
Материал будет обновляться…
По теме:
- 07/09/2023 – Жозеп Боррель: Двери в ЕС открыты, но статус кандидата нужно заслужить
- 07/09/2023 – Жозеп Боррель: Грузия не должна упустить историческую возможность
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)