საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა და რუმინეთის პრეზიდენტმა, კლაუს იოჰანისმა 11 ოქტომბერს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბების შესახებ დეკლარაციას მოაწერეს ხელი.

შეთანხმება მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ, 1996 წლის 26 მარტს, საქართველოსა და რუმინეთს შორის ხელმოწერილი ხელშეკრულების დებულებებს ეყრდნობა. დეკლარაციით მხარეები კვლავ ადასტურებენ მტკიცე ურთიერთმხარდაჭერას, ორივე ქვეყნის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ხელშეუხებლობის მიმართ, ასევე გაეროს ქარტიისა და ჰელსინკის დასკვნითი აქტის პრინციპებისადმი განუხრელ ერთგულებას და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმებისა და პრინციპების პატივისცემას.

“Georgia and Romania resolve to elevate their solid partnership to the level of a Strategic Partnership.”

