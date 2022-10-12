Грузия и Румыния подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и президент Румынии Клаус Йоханнис 11 октября подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства между двумя странами.

Декларация основана на положениях Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного между Грузией и Румынией 26 марта 1996 года. Декларацией стороны подтверждают твердую взаимную поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости признанных на международном уровне границ обеих стран, а также непоколебимую приверженность принципам Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта и уважение основных норм и принципов международного права.

“Georgia and Romania resolve to elevate their solid partnership to the level of a Strategic Partnership.”



Honored to sign with my colleague @KlausIohannis the Joint Declaration on the Establishment of a Strategic Partnership



🇬🇪🇷🇴 pic.twitter.com/T9KMYpFO1s — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 11, 2022

После подписания декларации Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия и Румыния полны решимости поднять существующее между ними прочное партнерство до уровня стратегического партнерства.

«Для меня большая честь вместе с моим коллегой Клаусом Йоханнисом подписать совместную Декларацию об установлении стратегического партнерства», — сказала президент Зурабишвили.

Со своей стороны, президент Йоханнис подчеркнул, что соглашение является историческим моментом в двусторонних отношениях между Грузией и Румынией.

«Подписав совместную декларацию с президентом (Грузии), мы установили стратегическое партнерство между Румынией и Грузией, как это было согласовано во время нашей встречи в Нью-Йорке в 2019 году», — отметил он.

Президент Румынии также подчеркнул, что посредством соглашения наши страны стремятся улучшить свои связи в сферах транспорта, энергетики и контактов между народами.

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