სუს-ის უფროსის ყოფილი მოადგილე დააკავეს

„სამოქალაქო საქართველოს“ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში (სუსი) 16 ივლისს დაუდასტურეს, რომ სუს-ის უფროსის ყოფილი მომადგილე, იოსებ (სოსო) გოგაშვილი დააკავეს. უწყების ცნობით, იგი ამჟამად წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გოგაშვილის დაკავებაზე დამატებითი დეტალების შესახებ ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაუვრცელებია. მასალა სუს-ის განცხადებისთანავე განახლდება.

საგულისხმოა, რომ სუს-ის ყოფილი უფროსის მოადგილის დაკავებას წინ უძღვოდა, ხელისფლებასთან დაახლოებული ტელეწამყვანისა და მომღერლის გია გაჩეჩილაძის (უცნობის) მიერ გავრცელებული ფარული აუდიოჩანაწერის გავრცელება . ჩანაწერის აღწერის თანახმად, ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ ჟურნალისტები მათთვის სოსო გოგაშვილის მიერ მიწოდებული „საიდუმლო ფაილების“ გაშუქებაზე მსჯელობენ. ამასთან, ჩანაწერის გავრცელების შემდეგ, 15 ივლისს სოსო გოგაშვილმა Facebook-ზე გამოქვეყნებულ პოსტში მმართველი ძალა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების გაყალბებაში ამხილა. „რა სიბინძურეს ხარშავთ. აქამდე თქვენს მიერ გაფუჭებული და აქოთებული ძალიან ბევრი საქმე შემატენეთ. ახლა ის ძველიც დაგიბრუნდებათ მისხალ მისხალ ყველას(დიდსაც და პატარასაც)თქვენ თქვენი წილი და ამ ახალ მოხარშულ სიმყრალესაც ვეღარ შემტენით მე“, – მიმართა მან მმართველ გუნდს.

სუს-ის ყოფილი მოადგილის დაკავების შესახებ ცნობები მედიით 16 ივლისს, გვიან ღამით გავრცელდა. მედიის ინფორმაციით, გოგაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში, ღამის დაახლოებით 01:00 სთ-ზე ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს.

გოგაშვილის მეუღლის, თეა მარტყოფიშვილის მტკიცებით, სამართალდამცველებმა მის მუეღლეს ერთი ცეცხლსასროლი იარაღი საწოლის ქვეშ მეორე კი – კარადაში, საწოლის გვერდით მდებარე ტუმბოში კი – „ფლეშკა, კომპიუტერი, წერილობითი დოკუმენტები და მეხსიერების ბარათი“ ჩაუდეს.

მისივე მონაყოლით, სამართალდამცველებმა მას არც სასწრაფო დახმარების გამოძახების უფლება მისცეს და არც ადვოკატთან დაარეკინეს. „კინოში მეგონა თავი, შემოვარდნენ, ჩემი ბიჭი დააგდეს, ხელები სულ დალურჯებული აქვს, სოსოც ეგრე დააგდეს…“, – უთხრა მან ჟურნალისტებს.

მასალა განახლდება….

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)