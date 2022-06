პრემიერი: ევროკავშირის წევრობის სტატუსი მეტი მოტივაციაა ქვეყნისთვის რეფორმების გასაგრძელებლად 

პრემიერმინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართალია, ევროკავშირის კანდიდატობის „სიმბოლური, მაგრამ აზრიანი სტატუსი“ არ უზრუნველყოფს უსაფრთხოების გარანტიებს საქართველოსთვის, მოლდოვასა და უკრაინისთვის, ეს იქნება წახალისება რეფორმების გასაგრძელებად.

საქართველოს პრემიერმინისტრმა აღნიშნული 3 ივნისს ბრატისლავაში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში გამართულ პანელურ დისკუსიაზე – “აღმოსავლეთ სამეზობლოში მოკავშირეებთან პარტნიორობის განმტკიცება” განაცხადა. დისკუსიაში დისტანციურად მოლდოვის პრეზიდენტი, მაია სანდუც მონაწილეობდა.

ღარიბაშვილის თქმით, კანდიდატის სტატუსის მინიჭება საქართველოს „დამატებით მოტივაციას“ მისცემს. „ეს იქნება ჩვენი პროგრესის აღიარება. ამავე დროს, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ეს არის სამუშაო პროცესი“.

My message at #GLOBSEC2022 today: in these uncertain times of war, #Moldova🇲🇩's democracy and future are safer if we have a clear European🇪🇺 perspective and can give our citizens the promise of a better, more prosperous future. pic.twitter.com/D96hAMC3gf

