Премьер Грузии: статус кандидата в члены ЕС – это больше мотивации для проведения страной реформ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что, хотя «символический, но значимый статус» кандидата в члены ЕС не дает гарантий безопасности для Грузии, Молдовы и Украины, он будет стимулом для проведения реформ.

Об этом глава правительства Грузии заявил 3 июня в ходе панельной дискуссии в рамках Форума глобальной безопасности в Братиславе – «Укрепление партнерства с союзниками в Восточном соседстве». В дискуссии дистанционного также участвовала президент Молдовы Майя Санду.

По словам Гарибашвили, предоставление статуса кандидата придаст Грузии «дополнительную мотивацию». «Это будет признанием нашего прогресса. В то же время мы понимаем, что это рабочий процесс», — сказал он.

My message at #GLOBSEC2022 today: in these uncertain times of war, #Moldova🇲🇩's democracy and future are safer if we have a clear European🇪🇺 perspective and can give our citizens the promise of a better, more prosperous future. pic.twitter.com/D96hAMC3gf — Maia Sandu (@sandumaiamd) June 3, 2022

«Грузия — естественная европейская страна», — сказал он, отметив, что у Грузии есть «генеральный план в виде Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, поэтому мы точно знаем, что делать».

Премьер-министр отметил, что Грузия выполнила 45% Соглашения об ассоциации, подписанного в 2014 году, а в контексте Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле он сказал, что страна добилась значительного прогресса.

«Мы знаем, как произвести трансформацию нашей страны и превратить ее в настоящее европейское государство. Так что через 5-10 лет мы видим себя в Европе, в Евросоюзе. 10 лет — это наша мечта и желание», — заявил он.

Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что Грузия всегда была в авангарде стран Восточного партнерства и «грузинский народ верит, что мы являемся частью европейской семьи».

«Грузия принадлежит Европе», — сказал премьер-министр, — «Это наш выбор. Это выбор, связанный с цивилизацией».

Домашняя работа сделана, теперь решение должен принять ЕС

«Мое послание таково: мы, грузинская сторона, сделали свою домашнюю работу», — сказал он, отметив, что теперь ЕС должен решить, будет ли Европа поддерживать своих союзников.

«Это политическое решение. Предоставление/непредоставление статуса — это политическое, стратегическое решение, но это также моральное решение, и это символично», — сказал он.

По словам Гарибашвили, на данном этапе Грузия ждет статуса кандидата, а не членство. «Это долгий процесс. Мы понимаем, что должны продолжать все наши реформы и дали такое обещание», — добавил он.

«Со своей стороны, мы осуществили все эти реформы, укрепили демократические институты, являемся одними из лучших исполнителей в регионе с точки зрения прозрачности, подотчетности, свободы СМИ, верховенства закона, судебной реформы», — сказал он.

По словам Гарибашвили, только Россия будет счастлива, если Евросоюз откажет трем странам в статусе кандидата. В связи с этим он поинтересовался: «какое послание мы распространяем среди окружающих нас стран в регионе и за его пределами?».

Грузия — лояльный, поддерживающий партнер

В ходе панельной дискуссии Ираклий Гарибашвили также заявил, что Грузия не является той страной, которая просит что-либо бесплатно, а вносит свой вклад в ЕС, в том числе принимая «трудное решение» об отправке войск в Центральноафриканскую Республику в рамках Миссии ЕС.

«Мы отправили один батальон, т.е. более 500 бойцов в Центральноафриканскую Республику, чтобы помочь нашим европейским друзьям», — отметил он.

«Мы — грузины и Грузия всегда там, где это нужно Европе, где мы нужны миру, международному сообществу», — добавил он.

По словам премьер-министра, несмотря на российскую оккупацию, когда российские войска находятся в 40 километрах от Тбилиси, Грузия всегда была верна своим основополагающим принципам и ценностям, а также «привержена нашему непоколебимому решению стать членом Евросоюза и НАТО».

«Более 80% населения Грузии поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию… Мы встали на этот путь не три года назад. Это всегда было мечтой и желанием нашего народа, наших предков много веков назад», — добавил он.

Актуальные вопросы

На вопрос, будет ли его правительство отстаивать европейские ценности, или в этом году также ничего не предпримет для предотвращения гомофобных погромов, подобных 5 июля 2021 года, премьер-министр ответил:

«В 2014 году мы приняли антидискриминационный закон, чтобы предотвратить дискриминацию любого вида. Честно говоря, это не проблема (только Грузии). Есть проблемы и вызовы в этом вопросе и в странах-членах ЕС».

«Полиция задержала более 30 человек, напавших на журналистов и операторов. Против них возбуждены дела, они находятся в тюрьме», — сказал он.

«Государство обязано защищать каждого гражданина, независимо от его ориентации. Законодательство Грузии защищает каждого гражданина», — добавил Гарибашвили.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)