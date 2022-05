მთავრობის ადმინისტრაციას ახალი უფროსი ჰყავს

საქართველოს პრემიერმინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა 10 მაისს მთავრობის ადმინისტრაციის ახალ უფროსად 46 წლის რევაზ ჯაველიძე დანიშნა.

პოსტზე ჯაველიძემ ილია დარჩიაშვილი შეცალა, რომელმაც 4 აპრილს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე გადაინაცვლა.

მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშვნამდე, ჯაველიძე, რომელიც ტეხასის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრია, მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე და მთავრობის საპარლამენტო მდივანი იყო.

მანამდე, 2018-2021 წლებში, იგი აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტ „ზრდას“ ახალგაზრდულ პროგრამას ხელმძღვანელობდა. უფრო ადრე, 2015-2017 წლებში, მას საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. მინისტრის მოადგილეობამდე, ჯაველიძე კერძო სექტორში სხვადასხვა თანამდებობაზე საქმიანობდა.

