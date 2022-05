Назначен новый глава Администрации правительства Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 10 мая назначил 46-летнего Реваза Джавелидзе новым главой Аадминистрации правительства.

Джавелидзе сменил на этом посту Илью Дарчиашвили, который занял пост министра иностранных дел 4 апреля.

До назначения главой Администрации правительства Джавелидзе, который является выпускником Юридического факультета Техасского университета, был заместителем главы Администрации правительства и парламентским секретарем правительства.

До этого, в 2018-2021 годах, он руководил молодежной программой «Рост» в проекте Агентства США по международному развитию (USAID). Ранее, в 2015-2017 годах, он занимал должность заместителя министра спорта и по делам молодежи Грузии. До того, как стать заместителем министра, Джавелидзе занимал различные должности в частном секторе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)