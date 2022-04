საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ტელეფონით ისაუბრეს

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ილია დარჩიაშვილი 15 აპრილს უკრაინელ კოლეგას, დმიტრო კულებას ტელეფონით ესაუბრა.

უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა Twitter-ზე დაწერა, რომ ქართველ კოლეგას „მიმდინარე რუსული შემოჭრის წინააღმდეგ უკრაინის გმირულ თავდაცვაზე“ ესაუბრა.

„მან საქართველოს მიერ უკრაინის უწყვეტ მხადაჭერაში დამარწმუნა“, – დაწერა კულებამ.

„მადლობელი ვარ მისი, კიდევ ერთხელ დადასტურებისთვის, რომ საქართველო არ უშვებს და არც დაუშვებს რუსეთის მიერ სანქციების გვერდის ავლას“, – თქვა დმიტრო კულებამ.

