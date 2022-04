Главы МИД Грузии и Украины провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 15 апреля провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулеба.

Министр иностранных дел Украины написал в Твиттере, что говорил со своим грузинским коллегой о «героической обороне Украины от продолжающегося российского вторжения».

«Он (Дарчиашвили) заверил меня в неизменной поддержке Украины со стороны Грузии», — написал Кулеба.

«Я благодарен ему за то, что он в очередной раз подтвердил, что Грузия не допускает и не допустит, чтобы Россия обошла санкции», — сказал Дмитрий Кулеба.

