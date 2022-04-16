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Главы МИД Грузии и Украины провели телефонный разговор
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 15 апреля провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулеба.
Министр иностранных дел Украины написал в Твиттере, что говорил со своим грузинским коллегой о «героической обороне Украины от продолжающегося российского вторжения».
«Он (Дарчиашвили) заверил меня в неизменной поддержке Украины со стороны Грузии», — написал Кулеба.
«Я благодарен ему за то, что он в очередной раз подтвердил, что Грузия не допускает и не допустит, чтобы Россия обошла санкции», — сказал Дмитрий Кулеба.
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