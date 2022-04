ცხინვალში „საპრეზიდენტო არჩევნების“ მეორე ტური 28 აპრილს ჩატარდება

ოკუპირებული ცხინვალის „საარჩევნო ადმინისტრაციის“ ცნობით, რეგიონის „საპრეზიდენტო არჩევნების“ მეორე ტური 28 აპრილს ჩატარდება. ინფორმაციას სააგენტო „რესი“ ავრცელებს.

საარჩევნო უბნების 100%-ის დათვლის შედეგად, 10 აპრილის პირველ ტურში ოპოზიციური პარტია „ნიხასის“ ლიდერმა, ალან გაგლოევმა 10 707 ხმა (38.55%) მიიღო, მოქმედმა ლიდერმა, ანატოლი ბიბილოვმა კი – 9 706 (34.95%).

რაც შეეხება, „არჩევნებში“ მონაწილე დანარჩენ სამ კანდიდატს, „პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ“, ალექსანდრ პლიევს 3 434-მა ამომრჩეველმა მისცა ხმა, „დეპუტატ“ გარი მულდაროვს – 2 592-მა, ყოფილ „დეპუტატს“, დმიტრი ტასოევს – 822-მა.

ცხინვალის „არჩევნები“ დაგმეს, ოფიციალურმა თბილისმა, აშშ-მა და ევროკავშირმა.

რუსეთთან ერთად, ორი ოკუპირებული რეგიონის დამოუკიდებლობას მხოლოდ სირია, ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ აღიარებენ.

