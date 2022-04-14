Пригород южной части оккупированного Цхинвали, вид из подконтрольного Тбилиси села Никози, 10 апреля, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
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Второй тур «президентских выборов» в Цхинвали пройдет 28 апреля

14/04/2022 - 16:32
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По данным «избирательной администрации» оккупированного Цхинвали, второй тур «президентских выборов» в регионе пройдет 28 апреля. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

В результате подсчета 100% избирательных участков, в первом туре голосования, который прошел 10 апреля, лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев получил 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов получил 9 706 (34,95%).

Что касается остальных трех кандидатов, участвовавших в выборах, за «вице-спикера парламента» Александра Плиева проголосовали 3 444 избирателя, за «депутата» Гари Мулдарова – 2 592 избирателя, за «депутата» Дмитрия Тасоева – 822 избирателя.

Официальный Тбилиси, США и Евросоюз осудили проведенные в Цхинвали т.н. «президентские выборы».

Независимость двух оккупированных регионов Грузии наряду с Россией признали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

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14/04/2022 - 16:32
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