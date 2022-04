Второй тур «президентских выборов» в Цхинвали пройдет 28 апреля

По данным «избирательной администрации» оккупированного Цхинвали, второй тур «президентских выборов» в регионе пройдет 28 апреля. Об этом сообщает местное информационное агентство «Рес».

В результате подсчета 100% избирательных участков, в первом туре голосования, который прошел 10 апреля, лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев получил 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов получил 9 706 (34,95%).

Что касается остальных трех кандидатов, участвовавших в выборах, за «вице-спикера парламента» Александра Плиева проголосовали 3 444 избирателя, за «депутата» Гари Мулдарова – 2 592 избирателя, за «депутата» Дмитрия Тасоева – 822 избирателя.

Официальный Тбилиси, США и Евросоюз осудили проведенные в Цхинвали т.н. «президентские выборы».

Независимость двух оккупированных регионов Грузии наряду с Россией признали Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

