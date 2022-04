საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, ილია დარჩიაშვილი ჩეხეთის რესპუბლიკას სტუმრობს, სადაც იგი დღეს ევროპის საქმეთა მინისტრს, მიკულაშ ბეკს შეხვდა.

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრაზე საუბრის მთავარი თემები ევროკავშირში ჩეხეთის მომავალი თავმჯდომარეობა, საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობაზე წარდგენილი განაცხადი და თვითშეფასების კითხვარის შევსების მიმდინარე პროცედურები იყო.

საგარეო უწყებისვე განცხადებით, მხარეებმა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია და რეგიონში უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული გამოწვევებიც განიხილეს.

ამავე ინფორმაციით, ჩეხმა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირში ჩეხეთის თავმჯდომარეობისას, მისი ქვეყნისთვის პრიორიტეტული იქნება ასოცირებული ტრიოს სამივე ქვეყნის – საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას პოზიციონირება.

Delighted to pay my 1st bilateral visit in the capacity of FM to our close friend – the Czech Republic. Had an insightful meeting with @MikulasBek, Minister for European Affairs, to discuss 🇬🇪's endeavors for 🇪🇺 integration. Looking fwd to working closely for enhancing🇬🇪🇨🇿 bonds. pic.twitter.com/F3e3Be0HpY

— Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 14, 2022