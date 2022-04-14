Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек. Фото: из Twitter Ильи Дарчиашвили
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Глава МИД Грузии находится с визитом в Чехии

14/04/2022 - 15:18
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Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили находится с визитом в Чехии, где сегодня встретился с министром по европейским делам Чехии Микулашем Беком.

По сообщению МИД Грузии, основными темами разговора на встрече были предстоящее председательство Чехии в Евросоюзе, заявка Грузии на членство в ЕС и текущие процедуры заполнения вопросника самооценки.

По сообщению МИД Грузии, стороны также обсудили агрессию России против Украины и вызовы безопасности в регионе.

Согласно той же информации, чешский министр отметил, что в период председательства Чехии в ЕС его страна будет отдавать приоритет позиционированию всех трех стран Ассоциированного трио — Грузии, Украины и Молдовы.

Вчера МИД Грузии сообщил, что визит Ильи Дарчиашвили в Чехию продолжится 13-14 апреля.

В рамках визита Илья Дарчиашвили также встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавски и спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

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14/04/2022 - 15:18
6 1 minute read

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