Глава МИД Грузии находится с визитом в Чехии

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили находится с визитом в Чехии, где сегодня встретился с министром по европейским делам Чехии Микулашем Беком.

По сообщению МИД Грузии, основными темами разговора на встрече были предстоящее председательство Чехии в Евросоюзе, заявка Грузии на членство в ЕС и текущие процедуры заполнения вопросника самооценки.

По сообщению МИД Грузии, стороны также обсудили агрессию России против Украины и вызовы безопасности в регионе.

Согласно той же информации, чешский министр отметил, что в период председательства Чехии в ЕС его страна будет отдавать приоритет позиционированию всех трех стран Ассоциированного трио — Грузии, Украины и Молдовы.

Delighted to pay my 1st bilateral visit in the capacity of FM to our close friend — the Czech Republic. Had an insightful meeting with @MikulasBek, Minister for European Affairs, to discuss 🇬🇪's endeavors for 🇪🇺 integration. Looking fwd to working closely for enhancing🇬🇪🇨🇿 bonds. pic.twitter.com/F3e3Be0HpY — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) April 14, 2022

Вчера МИД Грузии сообщил, что визит Ильи Дарчиашвили в Чехию продолжится 13-14 апреля.

В рамках визита Илья Дарчиашвили также встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавски и спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

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