Глава МИД Грузии находится с визитом в Чехии
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили находится с визитом в Чехии, где сегодня встретился с министром по европейским делам Чехии Микулашем Беком.
По сообщению МИД Грузии, основными темами разговора на встрече были предстоящее председательство Чехии в Евросоюзе, заявка Грузии на членство в ЕС и текущие процедуры заполнения вопросника самооценки.
По сообщению МИД Грузии, стороны также обсудили агрессию России против Украины и вызовы безопасности в регионе.
Согласно той же информации, чешский министр отметил, что в период председательства Чехии в ЕС его страна будет отдавать приоритет позиционированию всех трех стран Ассоциированного трио — Грузии, Украины и Молдовы.
Вчера МИД Грузии сообщил, что визит Ильи Дарчиашвили в Чехию продолжится 13-14 апреля.
В рамках визита Илья Дарчиашвили также встретится с министром иностранных дел Чехии Яном Липавски и спикером Палаты депутатов Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.
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