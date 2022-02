ოპოზიციამ ზუგდიდში საკრებულოს თავმჯდომარე აირჩია

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 14 თებერვალს ოპოზიციამ საკრებულოს თავმჯდომარედ ყოფილი პრემიერის, გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის წევრი – გიგა ფარულავა აირჩია.

ფარულავას კანდიდატურას მხარი დღეს 25-ვე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა დაუჭირა, მათ შორის, ერთიან ნაციონალურმა მოძრაობამ. კენჭისყრაში ქართული ოცნების დეპუტატებს მონაწილეობა არ მიუღიათ.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 45-წევრიან საკრებულოში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 22 დეპუტატი ჰყავს, 20 ქართულ ოცნებას, 3 კი – პარტია საქართველოსთვის.

საკრებულოს თავმჯდომარედ არჩევის შემდეგ, გიგა ფარულავამ თითოეულ დეპუტატს, რომელთაც გადადგეს „ნაბიჯი კრიზისის დასრულებისთვის“, მადლობა გადაუხადა და თქვა, რომ ეს პოსტი მისთვის არის არა „კომფორტის ზონა“, არამედ „პასუხისმგებლობა“ ქალაქისა და ამომრჩევლის წინაშე.

იმის გათვალისწინებით, რომ ზუგდიდის საკრებულოში უმრავლესობა არცერთ პარტიას აქვს, ფარულავამ იმედი გამოთქვა, რომ ზუგდიდი იქნება „ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებისა“ და „ურთიერთთანამშრომლობის“ მაგალითი.

მანვე საკრებულოს დეპუტატებს პარტიულ ინტერესებზე მაღლა დადგომისა და ქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე ქმედებებისკენ მოუწოდა.

თავის მხრივ, დღეს ზუგდიდის საკრებულოში განვითარებულ მოვლენებს „პოლიტიკური სპექტაკლი“ და გახარიას გუნდსა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის „მორიგი პოლიტიკური ქორწილი“ უწოდა ქართული ოცნების დეპუტატმა, ოთარ ქადარიამ.

მანვე ხაზი გაუსვა, რომ „დანარჩენს ხალხი ნახავს და საზოგადოება შეაფასებს, ვინ ვინ არის, ვინ ვისი პროექტია და ვინ ვისი ნაწილაკია“. „თუ რამე მუნიციპალიტეტისთვის საკეთილდღეო საკითხს გაიტანენ, ჩვენ მოხარულნი ვიქნებით და მხარს დავუჭერთ, თუმცა ძალიან მეეჭვება, რომ ეს ასე მოხდეს“, – დასძინა ქადარიამ.

სამოქალაქო აქტივისტების პროტესტი ახალ თავმჯდომარეს

საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე გიორგი გახარიას თანაგუნდელის დანიშვნას ზუგდიდის „სირცხვილი“ უწოდა 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებისას ერთ-ერთი დაზარალებულის, კობა ლეთოდიანის შვილმა, ნათია ლეთოდიანმა, რომელიც დღეს ზუგდიდის საკრებულოს სხდომას ესწრებოდა.

მისივე თქმით, არც ქართულ ოცნებას, არც ნაციონალურ მოძრაობას და არც გახარიას თანაგუნდელებს საზოგადოებასთან თემირლან მაჩალიკაშვილზე, ია კერზაიასა და 20 ივნისის მოვლენებზე საუბრის მორალური უფლება აღარ აქვთ. „ამომრჩეველს რა პასუხი უნდა გასცეს ოპოზიციამ, ძალიან მაინტერესებს“, – მიმართა მან ოპოზიციონერ დეპუტატებს.

გახარიას თანაგუნდელის ზუგდიდის საკრებულოს თავჯდომარედ არჩევა ქალაქისთვის და მისი გულშემატკივრებისთვის „უკიდურესად მცდარ“ და „საზიანო“ გადაწყვეტილება შეაფასა, ზუგდიდის მე-6 საჯარო სკოლის გარდაცვლილი დირექტორის, ია კერზაიას ვაჟმა, ბაჩანა შენგელიამ.

„არ შეიძლება კრიმინალთან შეთანხმება, არ შეიძლება მორალთან კომპრომისი! ამ გადაწყვეტილების შედეგს ისევ ჩვენ მოვიმკით და თან მალე. ძალიან გულდასაწყვეტია“, – დაწერა მან Facebook-ზე.

ია კერზაია, 2018 წლის 9 დეკემბერს ინსულტით გარდაიცვალა. მანამდე, იგი ამბობდა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, მას მმართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილი საპრეზიდენტო კანდიდატის, სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ აგიტაციის გაწევას სთხოვდნენ. კერზაიას ოჯახი მისი გარდაცვალების მიზეზად სწორედ მის წინააღმდეგ განხორციელებულ პოლიტიკურ ზეწოლასა და წნეხს ასახელებს. იმ დროს შს მინისტრი ყოფილი პრემიერმინისტრი გიორგი გახარია იყო.

ზუგდიდი რუსთავის, წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს საკრებულოების შემდეგ, უკვე მეოთხე ქალაქია, სადაც ოპოზიციამ შეთანხმება შეძლო და ოპოზიციონერი თავმჯდომარე აირჩია.

დღეის მდგომარეობით, თავმჯდომარე ჯერ კიდევ ასარჩევია სენაკისა და ბათუმის საკრებულოებში, რომლებშიც ერთპარტიული უმრავლესობა 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ არცერთ პოლიტიკურ ძალას აქვს.

