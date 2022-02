Оппозиция избрала председателя сакребуло в Зугдиди

В Сакребуло Зугдидского муниципалитета 14 февраля оппозиция избрала председателем сакребуло Гигу Парулава, члена партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию».

Кандидатуру Парулава сегодня поддержали все 25 депутатов от оппозиции, в том числе от Единого национального движения. Депутаты Грузинской мечты в голосовании не участвовали.

В Сакребуло Зугдидского муниципалитета, состоящем из 45 членов, у Единого национального движения 22 депутата, 20 – у Грузинской мечты и 3 – у партии За Грузию.

После избрания председателем Сакребуло Гига Парулава поблагодарил каждого депутата за «шаг по выходу из кризиса» и сказал, что этот пост для него не «зона комфорта», а «ответственность» перед городом и избирателями.

Учитывая, что ни одна из партий не имеет большинства в Зугдидском Сакребуло, Парулава выразил надежду, что Зугдиди станет примером «создания новой политической культуры» и совместной работы.

Он также призвал депутатов сакребуло стать выше партийных интересов и действовать в интересах города.

Со своей стороны, депутат Грузинской мечты Отар Кадария назвал события в Зугдидском Сакребуло «политическим спектаклем» и «очередной политической свадьбой» между командой Гахария и Национальным движением.

Он также подчеркнул, что «остальное народ увидит и общество оценит, кто есть кто, кто чей проект и кто является частичкой кого». «Если что-то будет сделано на благо муниципалитета, мы будем рады и поддержим это, но я очень сомневаюсь, что это произойдет», — добавил он.

Гражданские активисты протестуют против нового председателя

Натиа Летодиани, дочь одного из пострадавших во время событий 20-21 июня 2019 года Кобы Летодиани, которая присутствовала сегодня на заседании Зугдидского Сакребуло, назвала назначение на должность председателя сакребуло соратника Георгия Гахария «позором».

По ее словам, ни Грузинская мечта, ни Национальное движение, ни соратники Гахария не имеют морального права публично говорить о Темирлане Мачаликашвили, Ии Керзаия и событиях 20 июня. «Меня очень интересует, какой ответ должна дать оппозиция избирателям», — обратилась она к депутатам от оппозиции.

Бачана Шенгелия, сын покойного директора зугдидской Публичной школы № 6 Ии Керзаия, назвал избрание председателем Зугдидского Сакребуло члена команды Гахария «крайне неправильным» и «вредоносным» решением для города и тех людей, которые болеют за него.

«Нельзя заключать сделку с криминалом, нельзя идти на компромисс с моралью! Мы вновь будем пожинать результат этого решения и в ближайшее время. Это очень разочаровывает», — заявил он.

Ия Керзаия скончалась от инсульта 9 декабря 2018 года. Ранее она говорила, что ее попросили провести агитацию в пользу Саломе Зурабишвили, кандидата в президенты, которую поддерживала правящая команда. Семья Керзаия называет причиной ее смерти политическое давление на нее. Георгий Гахария, который позже стал премьер-министром, в то время был министром внутренних дел.

Зугдиди является уже четвертым городом после Рустави, Цаленджиха и Чхороцку, где оппозиции удалось договориться и избрать председателем сакребуло оппозиционера.

На сегодняшний день председатель по-прежнему не избран в Сакребуло Сенаки и Батуми, где однопартийного большинства не имеет ни одна политическая сила после местных выборов в октябре 2021 года.

