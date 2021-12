საქართველოს პარლამენტმა 29 დეკემბრის რიგგარეშე პლენარულ სხდომაზე, უზენაეს სასამართლოში ბოლო ვაკანტურ ადგილზე ამირან ძაბუნიძე უვადოდ გაამწესა. მოსამართლეთა დანიშვნების დაახლოებით ორწლიანი პროცესი სამოქალაქო სექტორისა და საერთაშორისო პარტნიორების კრიტიკის ფონზე წარიმართა.

მასალა განახლდება…

