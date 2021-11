ბათუმსა და ზუგდიდში 2022 წლის ბიუჯეტები ძველმა საკრებულოებმა პროტესტის ფონზე დაამტკიცეს

ოპოზიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად, ასევე აქტივისტებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირების ფონზე ბათუმისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების მომავალი წლის ბიუჯეტები მაინც საკრებულოების ძველმა შემადგენლობამ დაამტკიცა. შსს-ს ცნობით, პოლიციამ დღეს ბათუმში 4 პირი დააკავა, 2 კი – ზუგდიდში.

ოპოზიციის გულისწყრომა იმან განაპირობა, რომ საკრებულოების ძველმა შემადგენლობამ მომავალის წლის ბიუჯეტის მიღების პროცესები დააჩქარა, რადგანაც მუნიციპალიტეტების მთავარი ფინანსური დოკუმენტების მიღება 3 დეკემბრამდე, საკრებულოების ახალი შემადგენლობის შეკრებამდე მოესწრო. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად, ბათუმსა და ზუგდიდში, ასევე კიდევ 5 სხვა მუნიციპალიტეტში ქართულმა ოცნებამ უმრავლესობის მოპოვება ვერ შეძლო. შესაბამისაც, ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვა-დამტკიცების პროცესში მონაწილეობა საკრებულოს ახალ შემადგენლობებს უნდა მიეღოთ.

დღეს, ოპოზიციამ ბათუმსა და ზუგდიდში ბიუჯეტების დამტკიცების პროცესისთვის ხელშეშლა სცადა.

ბათუმის საკრებულოში ბიუჯეტის დამტკიცების პროცესის ხელშეშლის მიზნით, ენმ-ის წევრმა, მირდატ ქამადაძემ დარბაზში მძაფრი სუნის სპრეი გაასხა, რის გამოც სხდომა გარკვეული დროით შეჩერდა. პარალელურად, ზუგდიდში, სხდომისთვის ხელშეშლას ოპოზიცია ასევე ენმ-ის წევრის, ანა წითლიძის თაოსნობით სასტვენებითა და საპროტესტო შეძახილებით ცდილობდა.

პოლიციამ ოპოზიციის წევრებს საკრებულოები დაატოვებინა ორივე ქალაქში, რამაც მმართველ გუნდს ბიუჯეტების დამტკიცების შესაძლებლობა მისცა.

თუმცა, ოპოზიციისა და აქტივისტების პროტესტა შენობებს მიღმა მაინც გაგრძელდა. მედიით გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ ზუგდიდსა და ბათუმში პროტესტის მონაწილეები პოლიციას სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. მცირე შეხლა-შემოხლის დროს სამართალდამცველებმა რამდენიმე ადამიანი დააკავეს.

შსს-მ დაადასტურა, რომ ექვსივე დაკავებული სამართალდამცველებისადმი დაუმორჩილებლობის გამო ადმინისტრაციული წესით დააკავეს.

ბათუმისა და ზუგდიდის გარდა, დღეს საკრებულოების ძველმა შემადგენლობებმა მომავალი წლის ბიუჯეტები დაამტკიცეს ჩხოროწყუსა და რუსთავში. ბიუჯეტს კენჭს დღეს უყრიან სენაკისა და მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოებიც.

არასამთავრობო სექტორის შეფასება

არასამათავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილმა „სამოქალაქო საქართველოს“ უთხრა, რომ საკრებულოების ძველი შემადგენლობების მიერ ახალი ბიუჯეტების დამტკიცება „არის უპატივცემულობა ამომრჩეველის ნების მიმართ“.

მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედი კანონმდებლობა საკრებულოების ძველ შემადგენლობას ახალი ბიუჯეტების დამტკიცების შესაძლებლობას აძლევს, „მნიშვნელოვანი იყო, რომ ახალ საკრებულოს განეხილა მომდევნო წლის ბიუჯეტი“, რადგანაც სწორედ „მას უნდა ეხელმძღვანელა და გაეკონტროლებინა მერის საქმიანობა და არა ძველ საკრებულოს“.

სიმონიშვილის შეფასებით, სწორედ იმის გამო, რომ კანონი საკითხს ღიად ტოვებს და ბიუჯეტის დამტკიცების შესაძლებლობას ორივე – ძველ და ახალ საკრებულოებს აძლევს, „ვიხილეთ [ის], რაც დღეს მოხდა“.

კანონმდებლობა იძლევა ორივეს საშუალებას, დაამტკიცოს როგორც ძველმა ისე ახალმა საკრებულომაც… კანონი იძლევა ორივეს საშუალებას… პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალმა საკრებულომ განიხილოს და გადაწყვიტოს, თუმცა კანონი აქ ღიად ტოვებს ამას და ღიად დატოვებული ამ საკითხის გამო არის, რომ სამწუხაროდ ეს ფაქტები ვიხილიეთ, რაც დღეს მოხდა.

სვიმონიშვილმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ახალი საკრებულოების მოწვევა 13 ნოემბერს, არჩევნების შედეგების შეჯამებიდან ერთი თვის ვადაში ნებისმიერ დროს შეეძლო, თუმცა ეს მხოლოდ მან ეს მხოლოდ ბიუჯეტების დამტკიცების შემდეგ გააკეთა და ახალი შემადგენლობები 3 დეკემბრისთვის მოიწია, „რაც გარკვეულ კითხვებს ბადებს“.

სიმონიშვილი ვარაუდობს, რომ „ხელისუფლებას გაუჩნდა შიში“, რომ ბიუჯეტი უმრავლესობაში მყოფ ოპოზიციას რომ არ დაემტკიცებინა, ახლადარჩეულ მერებს უფლებამოსილება შეუწყდებოდათ და „აუცილებელი გახდებოდა ახალი არჩევნების ჩატარება“.

მასალა განახლდება…

