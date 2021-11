В Батуми и Зугдиди старые сакребуло утвердили бюджеты на 2022 на фоне протестов

Несмотря на противодействие оппозиции, а также противостояние между активистами и полицией, бюджеты муниципалитетов Батуми и Зугдиди на следующий год были одобрены старым составом местных сакребуло (муниципальные собрания). По данным МВД, сегодня полиция задержала 4 человека в Батуми и 2 человека — в Зугдиди.

Недовольство оппозиции вызвало то, что старый состав советов местных сакребуло ускорил процесс принятия бюджетов на следующий год, чтобы успеть принять основные финансовые документы муниципалитетов до 3 декабря, до собрания нового состава сакребуло. В результате выборов местного самоуправления 2021 года Грузинская мечта не смогла получить большинство в Батуми и Зугдиди, а также в 5 других муниципалитетах. Соответственно, оппозиция считает, что новые в процессе обсуждения и утверждения бюджета на следующий год должны были участвовать депутаты из новых составов сакребуло.

Сегодня оппозиция пыталась помешать процессу утверждения бюджета в Батуми и Зугдиди.

Представитель Национального движения Мирдат Камададзе распылил спрей с сильным запахом в зале Сакребуло Батуми, чтобы помешать процессу утверждения бюджета, из-за чего заседание было приостановлено на некоторое время. В то же время в Зугдиди оппозиция во главе с членом ЕНД Анной Цитлидзе пыталась сорвать заседание с помощью свистков и протестных выкриков.

Полиция вывела членов оппозиции из местных сакребуло в обоих городах, позволив правящей команде утверждать бюджеты.

Однако протесты оппозиции и активистов продолжались за пределами зданий сакребуло. На кадрах СМИ видно, как протестующие в Зугдиди и Батуми словесно противостоят полиции. Во время небольших стычек сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек.

В МВД подтвердили, что все шестеро были задержаны в административном порядке за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов.

Сегодня, помимо Батуми и Зугдиди, старые составы сакребуло утвердили бюджеты на следующий год в муниципалитетах Чхороцку, Рустави, Сенаки и Мартвили. Избранные мэры всех шести муниципалитетов являются представителями Грузинской мечты.

Реакция неправительственного сектора

Председатель неправительственной организации Ассоциация молодых юристов Грузии Ника Симонишвили заявил «Civil Georgia», что утверждение новых бюджетов старыми составами местных сакребуло «является неуважением по отношению к воле избирателей».

По его словам, несмотря на то что действующее законодательство позволяет старому сакребуло утверждать новые бюджеты, «было важно, чтобы новое сакребуло рассмотрело бюджет следующего года», потому что «именно он должен руководить и контролировать деятельность мэра, а не старое сакребуло».

По словам Симонишвили, именно потому, что закон оставляет вопрос открытым и позволяет как старым, так и новым сакребуло утверждать бюджет, «мы видели (то, что) произошло сегодня».

Симонишвили также подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия могла созвать первые заседания новых сакребуло в любое время в течение одного месяца с 13 ноября, после подведения итогов выборов, но сделала это только после утверждения бюджетов, и заседания новых составов местных сакребуло назначило на 3 декабря, «что вызывает некоторые вопросы».

Симонишвили предположил, что «у властей появились опасения», что, если бюджет не будет оппозицией, которая владеет большинством, полномочия новоизбранных мэров были бы прекращены и «наступила бы необходимость новых выборов».

Представитель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Звиад Коридзе сказал «Civic Georgia», что, если новоизбранные сакребуло не утвердили бы бюджеты, для предотвращения проведения новых выборов в муниципалитетах Грузинской мечте пришлось бы достичь консенсуса с оппозицией с целью принятия документа до конца первого квартала 2022 года.

«Это живой процесс, в этом и заключается прелесть местной демократии», — сказал Коридзе, но, по его словам, Грузинская мечта предпочла избежать этого сценария, опасаясь новых выборов.

По его словам, согласно существующей практике, бюджет на следующий год всегда утверждался новоизбранным сакребуло. По словам Коридзе, утверждение бюджета старым составом сакребуло — это «не является проблемой с правовой точки зрения», а скорее «политический вопрос».

«Сегодня правящая политическая сила пытается практически убить местный демократический процесс», — подчеркнул он.

