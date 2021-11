პრემიერი ენმ-ის მეგობარ უცხოელ პარტნიორებზე, რუსეთსა და მთავრობის ახალ ინიციატივებზე საუბრობს

23 ნოემბერს, „საზოგადოებრივ მაუწყებელთან“ ვრცელ ინტერვიუში პრემიერმინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა სხვადასხვა საკითხზე იმსჯელა, მათ შორის იყო – რეგიონული უსაფრთხოება, რუსეთთან ურთიერთობები, მთავრობის მიერ ახლახან გაჟღერებული ინიციატივები და ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენები. ირაკლი ღარიბაშვილმა ზოგიერთი ევროპარლამენტარი, ამერიკელი კონგრესმენი და საქართველოს სახალხო დამცველი ოპოზიციის მიმართ მიკერძოებულობაში დაადანაშაულა.

ევროპარლამენტარების, კონგრესმენებისა და სახალხო დამცველის მიმართ კრიტიკა

პრემიერმინისტრის მტკიცებით, 2003-2012 წლებში, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას „სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიონებ[ს]“ ხარჯავდა ევროპარლამენტარების, კონგრესმენებისა და ანალიტიკურ ცენტრებში დასაქმებული ექსპერტების ე.წ. „მეგობართა კლუბების“ შესაქმნელად. მისივე თქმით, ამ „კლუბის“ წარმომადგენლები, რომელთაც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან „პირადი ნაცნობობა და მეგობრობა“ აკავშირებთ, „დღესაც აქტიურობენ“. ირაკლი ღარიბაშვილმა პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მოპყრობასთან დაკავშირებით ევროკავშირისა და აშშ-ის კრიტიკაზე მიანიშნა.

„რას იტყვის, რომელიმე მიკერძოებული ევროპარლამენტარი ან კონგრესმენი, არ არის საინტერესო ჩემთვის, მით უმეტეს, ჩვენი მოსახლეობისთვის არ უნდა იყოს საინტერესო“, – განაცხადა პრემიერმინისტრმა.

ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ ერთმანეთისგან უნდა გავმიჯნოთ ენმ-ის „მეგობართა კლუბის“ „მიკერძოებული“ და დასავლელი მეგობარი სახელმწიფოების ოფიციალური სტრუქტურების განცხადებები, რომლებსაც „ყურადღებით ვისმენთ და ვკითხულობთ“.

ჟურნალისტის თხოვნაზე, რომ შეეფასებინა აშშ-ის მხრიდან სახალხო დამცველის მიმართ გამოხატული მხარდამჭერი განცხადებები, ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ აშშ და ევროპული ქვეყნები, „ზოგადად, ენდობიან, პატივს სცემენ და უსმენენ ომბუდსმენის ინსტიტუტს“. „აქ ინდივიდებზე არ არის საუბარი, ზოგადად, ინსტიტუტის მიმართ არსებობს უფრო მეტად ობიექტური დამოკიდებულება“, – განაცხადა მანვე.

„რა თქმა უნდა, შეიძლება ცალკე განხილვის საგანი იყოს ამა თუ იმ ომბუდსმენის მიკერძოებული განცხადებები, თუ ქმედებები“, – ხაზი გაუსვა ირაკლი ღარიბაშვილმა და დასძინა, რომ „ხშირად, სამწუხაროდ, სახალხო დამცველის პოზიციები თანაბრად და სამართლიანად არ ასახავს არსებულ რეალობას“. მისივე თქმით, 2017 წელს, ქართული ოცნების მხრიდან ომბუდსმენის პოსტზე ნინო ლომჯარიას არჩევა „იყო მიზანმიმართული გადაწყვეტილება და არჩევანი“, ვინაიდან, „ვიცოდით რა, რომ ქალბატონი ლომჯარია არ წარმოადგენდა ხელისუფლებას და იგი არ იყო ლოიალურად განწყობილი ხელისუფლების მიმართ, არამედ, პირდაპირ იყო ასოცირებული, აფილირებული ოპოზიციასთან“.

მასალა განახლდება…

ასევე წაიკითხეთ:

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)