Премьер-министр рассказал о дружественных ЕНД зарубежных партнерах, России и новых инициативах правительства

В обширном интервью Общественному вещателю Грузии 23 ноября премьер-министр Ираклий Гарибашвили затронул ряд вопросов, включая региональную безопасность, отношения с Россией, недавние инициативы правительства и события внутри страны. Ираклий Гарибашвили обвинил некоторых депутатов Европарламента, конгрессменов США и народного защитника Грузии в предвзятом отношении к оппозиции.

Критика депутатов Европарламента, конгрессменов и народного защитника

По словам премьер-министра, в 2003-2012 годах правительство Единого национального движения потратило «миллионы из государственного бюджета» на создание т.н. «клубов друзей» с участием депутатов Европарламента, конгрессменов США и экспертов, работающих в аналитических центрах. По его словам, представители этого «клуба», которых связывает с Единым национальным движением «личное знакомство и дружба», «активничают и сегодня». Ираклий Гарибашвили указал на критику со стороны ЕС и США за отношение властей Грузии к находящемуся в заключении бывшему президенту Михаилу Саакашвили.

«Что скажет какой-либо предвзятый депутат Европарламента или конгрессмен, мне не интересно, особенно не должно интересно нашему народу», — сказал он.

Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что мы должны различать «предвзятые» заявления «клуба друзей» ЕНД и официальных структур западных дружественных государств, к которым мы «прислушиваемся и читаем внимательно».

На вопрос журналиста оценить поддержку омбудсмена со стороны США, Ираклий Гарибашвили сказал, что США и европейские страны «в целом доверяют, уважают и слушают институт омбудсмена». «Мы не говорим здесь об индивидах, в целом, здесь более объективное отношение к институту», — сказал он.

«Конечно, предвзятые заявления или действия того или иного омбудсмена могут стать предметом отдельного обсуждения», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили, добавив, что «часто, к сожалению, позиции народного защитника не в равной степени и справедливо отражают существующую реальность». По его словам, избрание Нино Ломджария омбудсменом со стороны Грузинской мечты в 2017 году «было целенаправленным решением и выбором», потому что «мы знали, что г-жа Ломджария не представляла власть, и она не была лояльна к власти, а напрямую ассоциировалась с оппозицией».

