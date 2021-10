ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოში აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე იმსჯელეს

ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ჟოზეპ ბორელმა 18 ოქტომბერს, საგარეო საქმეთა საბჭოს სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან მიმართებით კვლავაც წამოაყენებენ ფუნდამენტური ღირებულებების, მათ შორის, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხს.

„დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა ქვაკუთხედს წარმოადგენს“, – გაიმეორა მან.

ბორელმა აღნიშნა, რომ დღის წესრიგში დადგება გრძელვადიანი სოციალურ-ეკონომიკური გაჯანსაღების საკითხი და დასძინა, რომ ბრიუსელი აღმოსავლელ პარტნიორებს ვაქცინებით, კოვიდპასპორტებითა და დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაეხმარება.

“These are the cornerstones: Democracy, #HumanRights, rule of law, anti-corruption." HR/VP @JosepBorrellF remarks after today’s #FAC on the EU relations with Eastern Partnership countries and the way forward towards the #EaP Summit in December. pic.twitter.com/pBbbtmAL3s

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) October 18, 2021