Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель
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В Совете по иностранным делам ЕС обсудили вопросы Восточного партнерства

20/10/2021 - 12:45
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Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил после заседания Совета по иностранным делам 18 октября, что министры иностранных дел ЕС договорились продолжать продвигать в отношении Восточного партнерства вопросы фундаментальных ценностей, включая вопросы демократии, прав человека и верховенства закона и борьбы с коррупцией.

«Демократия, права человека, верховенство закона и борьба с коррупцией являются краеугольными камнями», — повторил он.

Боррель отметил, что на повестку дня будет поставлен вопрос долгосрочного социально-экономического оздоровления, добавив, что Брюссель поможет своим восточным партнерам вакцинами, ковид-паспортами и борьбой против дезинформации.

Министры иностранных дел ЕС обсудили отношения с Восточным партнерством в преддверии Министериала, запланированного на ноябрь, и саммита Восточного партнерства, который пройдет в декабре.

Восточное партнерство было сформировано в 2009 году между ЕС и шестью восточноевропейскими странами-партнерами (Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной) для содействия политической ассоциации и экономической интеграции.

На фоне ухудшения отношений с Брюсселем после спорных президентских выборов в августе 2020 года и из-за давления на оппонентов Минск покинул платформу в июне этого года.

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20/10/2021 - 12:45
3 1 minute read

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