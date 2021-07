ირაკლი ღარიბაშვილმა თეა წულუკიანი და ლევან დავითაშვილი ვიცე-პრემიერებად დანიშნა 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა 12 ივლისს გამართულ მთავრობის სხდომაზე, კიდევ ორ ვიცე-პრემიერად კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა წულუკიანი და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი დანიშნა.

თეა წულუკიანი, რომელიც საქართველოს კულტურის მინისტრად მიმდინარე წლის მარტში დაინიშნა, 2012-2020 წლებში ქართული ოცნების ხელისუფლების უცვლელი იუსტიციის მინისტრი იყო. მან თანამდებობა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ დატოვა და საარჩევნო კამპანიაში ჩაერთო. წულუკიანმა დეპუტატის რანგში მხოლოდ 3 თვე იმსახურა.

რაც შეეხება ლევან დავითაშვილს, იგი სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოსტს 2016 წლიდან იკავებს. მანამდე, 2014-2016 წლებში დავითაშვილი ამავე სამინისტროში მინისტრის მოადგილე იყო.

ვიცე-პრემიერის თანამდებობას იკავებს ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი, დავით ზალკალიანი, რომელიც ამ თანამდებობაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა თებერვალში დანიშნა.

