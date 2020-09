თეა წულუკიანი თანამდებობას ტოვებს და საარჩევნო კამპანიაში ერთვება

რვა წლის განმავლობაში ქართული ოცნების უცვლელი მინისტრი თეა წულუკიანი კანონმდებლობის შესაბამისად 1 ოქტომბრიდან თანამდებობას ტოვებს და საარჩევნო კამპანიაში ერთვება. წულუკიანს მინისტრის პოსტზე მისივე მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე შეცვლის.

თეა წულუკიანმა 29 სექტემბერს თბილისში, იუსტიციის სახლის ეზოში გამართულ ღონისძიებაზე მინისტრის პოსტზე თავისი რვაწლიანი საქმიანობა შეაჯამა, უწყების მიერ გატარებულ რეფორმებზე ისაუბრა, თანამშრომლებს მადლობა გადაუხადა და მათ დაემშვიდობა.

წულუკიანმა სიტყვის დასასრულს რვაწლიანი მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის პერსონალური მადლობა ქართული ოცნების თავმჯდომარეს, ბიძინა ივანიშვილსაც გადაუხადა.

„[ივანიშვილი] გვაძლევდა და მე მაძლევდა შესაძლებლობას, რომ მეკეთებინა ეს საქმე რვა წლის განმავლობაში, რასაც ქვეყნის განვითრებისთვის აგურის დადების ვალდებულების შესრულება ჰქვია“, – თქვა წულუკიანმა.

თეა წულუკიანი, რომელიც ქართული ოცნების საარჩევნო სიის მე-4 ნომერია, მმართველ გუნდს „თავისუფალ დემოკრატებთან“ ერთად შეუერთდა. 2012 წელს იგი ჯერ ნაძალადევის მაჟორიტარი დეპუტატის რანგში პარლამენტში მოხვდა, საიდანაც მალევე იუსტიციის მინისტრის პოსტზე გადაინაცვლა. საპარლამენტო უმრავლესობიდან თავისუფალი დემოკრატების გასვლის შემდეგ, იგი ოცნების რიგებში დარჩა.

