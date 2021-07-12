Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, 4 марта, 2021 г. Фото: пресс-служба правительства Грузии
Новости

Ираклий Гарибашвили назначил Тею Цулукиани и Левана Давиташвили вице-премьерами

12/07/2021 - 13:39
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства 12 июля назначил министра культуры, спорта и молодежи Тею Цулукиани и министра по вопросам охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левана Давиташвили вице-премьерами своего правительства.

Теа Цулукиани, которая была назначена министром культуры Грузии в марте этого года, в 2012-2020 годах была министром юстиции правительства Грузинской мечты. Она ушла в отставку перед парламентскими выборами 2020 года и участвовала в избирательной кампании. Цулукиани проработала в статусе депутата всего 3 месяца.

Что касается Левана Давиташвили, он является министром сельского хозяйства с 2016 года. До этого, в 2014-2016 годах, Давиташвили был заместителем министра в том же министерстве.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани, назначенный Ираклием Гарибашвили в феврале вице-премьером, также занимает этот пост и сегодня.

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12/07/2021 - 13:39
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