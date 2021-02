ირაკლი ღარიბაშვილმა ვიცე-პრემიერები დანიშნა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა 25 თებერვალს გამართულ მთავრობის სხდომაზე, ვიცე-პრემიერებად საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი და ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი დანიშნა.

კარიერული დიპლომატი დავით ზალკალიანი, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე 2018 წლიდან მსახურობს, ვიცე-პრემიერი გიორგი გახარიას პრემიერ-მინისტრობის დროსაც იყო. იგი მთავრობის ყოფილმა მეთაურმა ამ თანამდებობაზე 21 იანვარს დანიშნა.

ფინანსთა მინისტრმა, ივანე მაჭავარიანმა ვიცე-პრემიერის პოსტზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ყოფილი მინისტრი მაია ცქიტიშვილი ჩაანაცვლა, რომელმაც თანამდებობა გიორგი გახარიას გადადგომიდან მეორე დღეს, 19 თებერვალს დატოვა. მაჭავარიანი ფინანსთა მინისტრის პოსტზე 2018 წლი ივლისს დაინიშნა.

