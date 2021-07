პარლამენტთან შეკრებილი ათასობით ადამიანი მთავრობის გადადგომას ითხოვს

5 ივლისს, თბილისში, მოძალადეობრივი ჯგუფების მიერ ნაცემი „ტელეკომპანია პირველის“ ოპერატორის, ალექსანდრე ლაშქარავას გარდაცვალების შემდეგ, დღეს პარლამენტის შენობასთან პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილისა და მისი მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით ათასობით ადამიანი შეიკრიბა.

ალექსანდრე ლაშქარავა საკუთარ სახლში გარდაცვლილი დღეს დილით იპოვნეს. 5 ივლისს ლგბტ თემის უფლებადამცველი ორგანიზაცია „თბილისი პრაიდის“ მიერ ორგანიზებული „ღირსების მარშის“ მოწინააღმდეგე აქციის მონაწილეები მას მას პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას თავს დაესხნენ და სცემეს. ლაშქარავას ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა. გარდაცვალების მიზეზის დადგენას ექსპერტიზა ცდილობს. საგულისხმოა, რომ პროცესის მიმართ ოჯახს უნდობლობა აქვს.

გაგრძელება იქნება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)