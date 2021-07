Собравшиеся у Парламента тысячи людей требуют отставки правительства

После смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, избитого насильственными группировками 5 июля в Тбилиси, тысячи людей собрались сегодня перед зданием Парламента на проспекте Руставели с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.

Александра Лашкарава сегодня утром был найден мертвым в своем доме. 5 июля протестующие против «Марша достоинства», организованного правозащитной группой ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд», напали на него и избили в то время, когда он выполнял свою работу. Ему потребовалось хирургическое вмешательство. Экспертиза пытается установить причину смерти. Примечательно, что в семье к процессу относятся с недоверием.

