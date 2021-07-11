Баннер на акции протеста у здания Парламента с надписью «Патриархия смердит», 11 июля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Собравшиеся у Парламента тысячи людей требуют отставки правительства

11/07/2021 - 21:36
7 Less than a minute

После смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, избитого насильственными группировками 5 июля в Тбилиси, тысячи людей собрались сегодня перед зданием Парламента на проспекте Руставели с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его правительства.

Александра Лашкарава сегодня утром был найден мертвым в своем доме. 5 июля протестующие против «Марша достоинства», организованного правозащитной группой ЛГБТ-сообщества «Тбилиси Прайд», напали на него и избили в то время, когда он выполнял свою работу. Ему потребовалось хирургическое вмешательство. Экспертиза пытается установить причину смерти. Примечательно, что в семье к процессу относятся с недоверием.

Продолжение следует…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
11/07/2021 - 21:36
7 Less than a minute

მსგავსი/Related

Медиа-организации Грузии обращаются к международному сообществу

11/07/2021 - 22:34

Комментарий Посольства США в связи со смертью оператора телекомпании «Пирвели»

11/07/2021 - 21:27

НПО требуют «немедленной» отставки премьер-министра Грузии

11/07/2021 - 17:31

Посол США критикует премьер-министра за менее решительные действия во время событий 5 июля

11/07/2021 - 17:09
Back to top button