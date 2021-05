ფოტოამბავი: თბილისში „ნამახვანჰესის“ საწინააღმდეგო მასშტაბური საპროტესტო აქცია გაიმართა

„ნამახვანჰესის“ მშენებლობის წინააღმდეგ ნახევარწლიანმა პროტესტმა დღეს დედაქალაქში გადმოინაცვლა და მოძრაობა „რიონის ხეობის გადარჩენისთვის“ აქტივისტებისა და მხარდამჭერების ორგანიზებით ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქცია ახლა უკვე თბილისის ცენტრში გაიმართა.

აქტივისტები დედაქალაქში ქუთაისიდან შუადღისთვის ჩამოვიდნენ, სადაც სხვა მხარდამჭერებს შეუერთდნენ და საკუთარი მოთხოვნები პირველი რესპუბლიკის მოედანზე გააჟღერეს. აქციის ლიდერები „ნამახვანჰესის“ ინვესტორთან ხელისუფლების კონტრაქტის გაუქმებას და მსგავს პროექტებზე მორატორიუმის დაწესებას ითხოვენ, სანამ არ შემუშავდება კოორდინირებული ენერგოპოლიტიკა და არ დაიწყება გამოძიება ხელისუფლების ყველა იმ წარმომადგენლის, მათ შორის, ეკონომიკის მინისტრის, ნათია თურნავას წინააღმდეგ, რომლებიც დოკუმენტის შემუშავებასა და ხელმოწერაში მონაწილეობდნენ. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ვარლამ გოლეთიანმა განაცხადა, რომ თუკი ორშაბათს, დღის 12:00 სთ-ისთვის ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს, დედაქალაქის „პარალიზება“ მოხდება.

