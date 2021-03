აფხაზეთის ომის ვეტერანები ბჟანიას გადადგომას ითხოვენ

აფხაზეთის ომის 200-ზე მეტმა ვეტერანმა დღეს ოკუპირებული აფხაზეთის ლიდერის, ასლან ბჟანიას გადადგომა და ვადამდელი „არჩევნები“ მოითხოვა. ინფორმაციას გამოცემა „ნუჟნაია გაზეტა“ ავრცელებს.

პარტია „ამცახარას“ ვეტერანებმა – გარი სამანბამ, ალიკა ბგეუმ, თემურ კუჩუბერიამ და ვიტალი თარნავამ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ ბჟანიას ერთწლიანი მმართველობის შემდეგ, ოკუპირებული რეგიონი სოციალური, ეკონომიკური, ენერგეტიკული და ჯანდაცვის სფეროს კრიზისის წინაშე დგას, „არაპროფესიონალური მმართველობითი გადაწყვეტილებების და განვითარების პროგრამის არარსებობის წყალობით“.

მათ ასევე გააკრიტიკეს ბჟანიას „საგარეო პოლიტიკის კონცეფცია“, რომელიც თბილისთან ურთიერთობების ნორმალიზების შესახებ პუნქტებს შეიცავს. იმავე პრესკონფერენციაზე გარი სამანბამ ასევე დაგმო ბჟანიას ყოფილი თანაშემწის, ბენურ კვირაიას მიერ ცოტა ხნის წინ დანარჩენ საქართველოში ვიზიტი, რასაც სოხუმში ქუჩის აქციები მოჰყვა.

იმავდროულად, აფხაზური მედია იტყობინება, რომ ბჟანია აფხაზი „დეპუტატების“ ჯგუფს შეხვდა, სადაც მათ „საგარეო პოლიტიკის კონცეფციის“ იმ ნაწილის საკუთარი ვერსიის შემუშავება შესთავაზა, რომელიც თბილისთან ურთიერთობებს ეხება.

