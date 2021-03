Ветераны войны в Абхазии требуют отставки Бжания

Более 200 ветеранов войны в Абхазии сегодня потребовали отставки лидера оккупированного региона Аслана Бжания и проведения досрочных «выборов». Об этом сообщает издание «Нужная газета».

Ветераны из партии «Амцахара» – Гари Саманба, Алика Бгеу, Темур Кучуберия и Виталий Тарнава – заявили на специальной пресс-конференции, что после года правления Бжания – в оккупированном регионе возникли социальный, экономический, энергетический кризис и кризис в сфере здравоохранения, «как следствие непрофессиональных управленческих решений, в условиях отсутствия какой-либо программы развития».

Они также подвергли критике «концепцию внешней политики» Бжания, в которой есть пункты о нормализации отношений с Тбилиси. На той же пресс-конференции Гари Саманба также осудил недавний визит бывшего помощника Бжания Бенура Квирая в остальную часть Грузии, за которым последовали уличные протесты в Сухуми.

Между тем абхазские СМИ сообщили, что Бжания встретился с группой абхазских «депутатов», где предложил им разработать свою версию той части «внешнеполитической концепции», которая касается отношений с Тбилиси.

