„საგარეო პოლიტიკის კონცეფციის“ საქართველოსთან დაკავშირებულ პუნქტებს სოხუმში პროტესტი მოჰყვა 

აფხაზეთის ლიდერის, ასლან ბჟანიას მიერ 4 დეკემბერს ხელმოწერილი „საგარეო პოლიტიკის შესახებ კონცეფციის“ იმ პუნქტებს, რომლებიც თბილისთან დიალოგსა და ურთიერთობების ნორმალიზებას ეხება, სოხუმში პროტესტი მოჰყვა.

აფხაზეთის ომის ვეტერანთა გავლენიანი ჯგუფის „არუაას“ მოთხოვნით 21 დეკემბერს ოკუპირებული რეგიონის „საკანონმდებლო ორგანოში“ დოკუმენტი განიხილეს, რომელსაც აფხაზეთის ხელმძღვანელობა, ოპოზიური პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ.

სხდომაზე ოპოზიციამ სკეპტიკურად შეაფასა კონცეფციის ის ნაწილი, რომელიც აფხაზურ-ქართული კონფლიქტის მოგვარებას ეხება, კერძოდ 2.3-ე პუნქტი, რომელიც თბილისთან მოლაპარაკებების დამატებითი პლატფორმების ჩამოყალიბების შესაძლებლობას ითვალისწინებს. მათი თქმით, ეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ჩანაცვლებას ისახავს მიზნად.

ოპონენტების თქმით, თბილისთან მოლაპარაკებები ვერ გაიმართება, სანამ ის სოხუმის დამოუკიდებლობას არ აღიარებს.

კონცეფციის მოწინააღმდეგეებმა აფხაზეთის ხელმძღვანელობა იმაშიც დაადანაშაულეს, რომ დოკუმენტ „პარლამენტთან“ და უფრო ფართო საზოგადოებასთან კონსულტაციების გარეშე მიიღეს. ოპოზიციამ ოკუპირებული რეგიონის „საგარეო საქმეთა სამინისტროც“ გააკრიტიკა რადგანაც, იმის თქმამ, რომ ამგვარი დისკუსიები საკანონმდებლო ორგანოში გაიმართა, საზოგადოება შეცდომაში შეიყვანა.

„კონცეფცია უნდა გაუქმდეს და განახლებულ ვერსიაში აფხაზეთის ყველა პოლიტიკური ძალის მოსაზრება უნდა იქნას გათვალისწინებული“, – განაცხადა ადგურ არძინბამ, მარტის „საპრზიდენტო არჩევნებზე“ ბჟანიას კონკურენტმა, რომელმაც ცოტა ხნის წინ, ახალი ოპოზიციური პლატფორმა დააარსა.

„არუაას“ წევრმა, თემურ ნადარაიამ, გალის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, კონცეფცია იმის გამოც გააკრიტიკა, რომ მასში საქართველოს მიერ მე-20 საუკუნეში აფხაზების „სისტემური გენოციდის“ თაობაზე მუხლი არ შევიდა.

„ყოველთვის ვაცხადებდით და ახლაც ხაზს ვუსვავთ ჟენევის დისკუსიების მნიშვნელობას“, – განაცხადა ოკუპირებული აფხაზეთის „საგარეო საქმეთა მინისტრმა“, დაურ კოვემ კრიტიკის საპასუხოდ და დასძინა, რომ აფხაზეთის ხელმძღვანელობა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ჩანაცვლების საკითხს არ განიხილავს.

„ამ დოკუმენტში ყველაფერი შეიძლება აისახოს, მაგრამ მოდით ვკითხოთ საკუთარ თავს, ეს სარგებელს მოუტანს აფხაზეთს, თუ გარკვეულ პროცესებს შეაჩერებს“, – განაცხადა კოვემ დოკუმენტში შემოთავაზებული ცვლილებების თაობაზე.

შეხვედრას ოკუპირებული აფხაზეთის ყოფილი „საგარეო საქმეთა მინისტრი“ სერგეი შამბაც ესწრებოდა, რომელიც ამჟამად რეგიონის „უშიშროების საბჭოს“ ხელმძღვანელია. მისი თქმით, „[დოკუმენტში] სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობებზე საუბარი, ხოლო მეზობელ საქართველოსთან ურთიერთობების განხილვაზე უარის თქმა არ იქნება სწორი“.

შამბამ ასევე გაიხსენა, რომ 2008 წლამდე, აფხაზეთის ხელისუფლება, ვლადისლავ არძინბას და სერგეი ბაღაფშის პირობებში, საქართველოს ხელისუფლებასთან სხვადასხვა დონეებზე მართავდა მოლაპარაკებებს.

