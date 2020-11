ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოში პოლიტიკური ჩიხის გადალახვის მნიშვნელობაზე 

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ლიდერებმა 17 ნოემბერს საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ წარმოშობილი პოლიტიკური ჩიხის გადალახვისკენ მოუწოდეს, რაც, მათი თქმით, ამომრჩეველთა ნების პატივისცემას უზრუნველყოფს.

აღნიშნა რა, რომ მიუხედავად კორონავირუსის პანდემიისა, 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე ხმა 2 მილიონამდე ამომრჩეველმა მისცა, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მოკლევადიანი მისიის ხელმძღვანელმა ელონა გჟებრეა ჰოჯამ საჩივრების ზედმიწევნით განხილვის პროცესის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი, რაც, მისივე თქმით, საარჩევნო პროცესისადმი საზოგადოების ნდობას უზრუნველყოფს.

„ახლა, როდესაც ეს პროცესი დასრულებულია, ყველა არჩეულმა პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა აიღოს მანდატები, შევიდეს პარლამენტში და განაგრძოს მუშაობა შესაბამის ინსტიტუციებში“, – დასძინა მან.

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, პია კაუმამ მოუწოდა ქართულ პარტიებს, „გადალახონ არსებული პოლარიზაცია და ერთად იმუშაონ სტაბილური პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბებისთვის“.

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ საქმეთა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარემ, აშშ-ის კონგრესმენმა რიჩარდ ჰადსონმა აღნიშნა, რომ „პოლიტიკურ ჩიხში შესულ პარტიებს ახლა გამოსავლის პოვნა სჭირდებათ“. მისივე თქმით, მართალია ეს რთული ამოცანაა, „მისი დადებითი შედეგი გადამწყვეტია საქართველოს დემოკრატიული მომავლისთვის“.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)