Парламентская ассамблея ОБСЕ о важности преодоления политического тупика в Грузии

Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ 17 ноября призвали политические партии Грузии преодолеть политический тупик, возникший после парламентских выборов 31 октября, что, по их словам, обеспечит уважение воли электората.

Отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, на парламентских выборах 31 октября проголосовало до 2 миллионов избирателей, глава краткосрочной миссии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Элона Гжебреа Ходжа подчеркнула важность тщательного рассмотрения жалоб, что, по ее словам, обеспечит доверие общества к избирательному процессу.

«Теперь, когда этот процесс завершен, все избранные политические партии должны получить мандаты, войти в Парламент и продолжить работу в соответствующих институциях», — добавила она.

Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума призвала партии Грузии «преодолеть существующую поляризацию и работать вместе для формирования стабильной политической системы».

Председатель Комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ, конгрессмен США Ричард Хадсон, заявил, что «вошедшие в политический тупик партии теперь нуждаются нахождении выхода». По его словам, хотя это сложная задача, «ее положительный результат имеет решающее значение для демократического будущего Грузии».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)