აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი საქართველოს ეწვევა

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო საფრანგეთში, თურქეთსა და ისრაელში, ასევე საუდის არაბეთში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და ყატარში ხანგრძლივი ტურნეს ფარგლებში 17-18 ნოემბერს საქართველოს ეწვევა.

ვიზიტის დეტალებზე საუბრისას, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 10 ნოემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში თქვა, რომ პომპეო პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას, პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს და საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს, ასევე საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია მეორეს შეხვდება.

Looking forward to the upcoming visit of @SecPompeo to 🇬🇪. This visit is reiteration of all time high status of🇬🇪🇺🇸strategic partnership. In the framework of the visit we will discuss the geopolitical situation in the region as well as our coop in defense & security.

— Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) November 10, 2020