Госсекретарь США посетит Грузию

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября в рамках длительного турне по Франции, Турции и Израилю, а также Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару.

В связи с деталями визита МИД Грузии в своем заявлении от 10 ноября отметил, что Помпео встретится с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Майк Помпео также встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Looking forward to the upcoming visit of @SecPompeo to 🇬🇪. This visit is reiteration of all time high status of🇬🇪🇺🇸strategic partnership. In the framework of the visit we will discuss the geopolitical situation in the region as well as our coop in defense & security. — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) November 10, 2020

Визит Помпео в Грузию совпадает с продолжающимся избирательным процессом в стране. Оппозиционные партии не признают результаты прошедших парламентских выборов и отказываются входить в законодательный орган.

«В ходе встреч на высоком уровне в рамках визита госсекретаря в Грузию будут рассмотрены приоритетные направления Хартии стратегического партнерства США и Грузии и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами, как в сфере обороны и безопасности, а также торговли и экономики, демократии, контактов между народами, в сфере образования и культурного обмена», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Согласно тому же заявлению, «в ходе встреч в рамках визита стороны обсудят обстановку с точки зрения безопасности в Грузии и регионе, а также сотрудничество между странами для укрепления региональной и международной безопасности. Стороны также обсудят проводимые в Грузии демократические и экономические реформы».

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