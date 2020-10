საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2020 წლის იანვარ-სექტემბერში 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ 13 ოქტომბერს გამოქვეყნებული ექსპრეს მონაცემების თანახმად, 2020 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 14.9%-ით შემცირდა და 8.12 მილიარდი აშშ დოლარი გახდა.

2020 წლის იანვარ-სექტემბერში ექსპორტის მოცულობა, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 12.1%–ით შემცირდა და 2.4 მილიარდი აშშ დოლარი გახდა. იმპორტის მოცულობა 15.9%-ით შემცირდა და 5.71 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი კი – 3.31 მილიარდი აშშ დოლარი იყო.

