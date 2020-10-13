Источник: Служба статистики Грузии
Новости

Внешняя торговля Грузии в январе-сентябре 2020 года

13/10/2020 - 14:26
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 октября, в январе-сентябре 2020 года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 8,12 миллиарда долларов США.

В январе-сентябре 2020 года экспорт упал на 12,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 2,4 миллиарда долларов США. Импорт сокраился на 15,9% до 5,71 миллиарда долларов США, а отрицательный торговый баланс составил в 3,31 миллиарда долларов США.

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13/10/2020 - 14:26
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