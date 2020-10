საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო მთიან ყარაბაღში განვითარებულ მოვლენებზე

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო 3 ოქტომბერს მთიან ყარაბაღში აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის განახლებულ სამხედრო დაპირისპირებას გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ „კონფლიქტის გამწვავების მომენტიდან საქართველოს მთავრობამ, ესკალაციის დაწყებისთანავე, დროებით შეაჩერა ნებართვების გაცემა საკუთარ ტერიტორიაზე, სახმელეთო და საჰაერო მარშრუტებით სამხედრო ტვირთების გატარებაზე ორივე ქვეყნის მიმართულებით“. საბჭოს განმარტებით, „ამის თაობაზე მხარეები ინფორმირებულნი იყვნენ“.

„სამოქალაქო დანიშნულების სატვირთო გადაზიდვები შეუფერხებლად და უსაფრთხოდ ხორციელდება ნებისმიერი, მათ შორის აზერბაიჯანისა და სომხეთის მიმართულებით“, – განაცხადეს ეროვნულ უსაფრთხოების საბჭოში და დასძინეს – „გადაზიდვების ინტენსივობა მაღალია და აღნიშნული მაჩვენებელი არ შეცვლილა სამხედრო კონფლიქტის განახლების შემდეგ“.

საბჭომ ასევე განმარტა, რომ კონფლიქტის გამწვავებიდან საქართველოს მიერ სამოქალაქო საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების მიზნებისათვის რაიმე სახის შეზღუდვები არ დაწესებულა და არც დაწესდება.

განაცხადა რა, რომ საქართველო „ზედმიწევნით“ ასრულებს საკუთარ საერთაშორისო ვალდებულებებს, მათ შორის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მიმართ, საბჭომ ასევე აღნიშნა, რომ „საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია მნიშვნელოვანი ფაქტორია ორივე ქვეყნის ეკონომიკის ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის. რაც ბუნებრივია, საქართველოს ინტერესებშიც არის“.

„ჩვენ არ უნდა დავუშვათ, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შექმნილ კრიზისულ ვითარებაში, ცალკეულმა დესტრუქციულმა ელემენტებმა, საქართველოს გარეთ თუ შიგნით, ჩრდილი მიაყენონ ჩვენს მეგობრობასა და ისტორიულ გამოცდილებას“, – ნათქვამია საბჭოს განცხადებაში.

საბჭომ ასევე ხაზი გაუსვა, რომ „საქართველოში ყოველთვის ვამაყობდით ქართველებთან ერთად სხვადასხვა ეროვნების, მათ შორის აზერბაიჯანლებისა და სომხების მშვიდობიანი თანაცხოვრებით, რაც ჩვენი საერთო მონაპოვარია და მას დიდი გაფრთხილება, ერთობლივი ზრუნვა სჭირდება“.

საბჭომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ქვეყნის მზაობა, რომ „ნებისმიერი ფორმით შეუწყოს ხელი ვითარების განმუხტვას, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, დიალოგის გამართვის მიზნით კონფლიქტის მხარეების წარმომადგენელთა შეხვედრას უმასპინძლოს თბილისში“.

„ჩვენი საერთო ინტერესია – სწრაფად შეწყდეს სამხედრო დაპირისპირება და რეგიონში აღდგეს მშვიდობა“, – განაცხადეს საბჭოში.

ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო რვაწევრიანი სათათბირო ორგანოა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. მუდმივ წევრებს შორის ასევე არიან: თავდაცვის, შინაგან საქმეთა, საგარეო საქმეთა და ფინანსთა მინისტრები, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების ხელმძღვანელები, თავდაცვის ძალების მეთაური. ამჟამად, საბჭოს მდივნის ფუნქციას შს მინისტრი ვახტან გომელაური ასრულებს.

