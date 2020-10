UNM-led Bloc Unveils Proportional-Party List

On October 1, Strength in Unity (Dzala Ertobashia) – the election bloc led by the United National Movement, former ruling party of Georgia, presented a complete proportional-party list of 177 MP candidates for the October 31 parliamentary elections.

Together with the UNM, the Strength in Unity bloc includes four other opposition parties – Republican Party, Movement – State for People, European Democrats, and Progress and Freedom.

Below is the list of the 177 candidate MPs of the Strength in Unity bloc:

Buba Kikabidze, singer and actor Grigol Vashadze, UNM Chairperson Nika Melia, former MP, majoritarian candidate in Gldani, Tbilisi Khatia Dekanoidze, majoritarian candidate in Isani, Tbilisi Koba Nakopia, incumbent MP Devi Chankotadze, retired Georgian Lieutenant-General, former Chief of Joint Staff of the Georgian Armed Forces Levan Varshalomidze, ex-Head of Adjara region Salome Samadashvili, incumbent MP Zaal Udumashvili, ex-TV anchor, Tbilisi mayoral candidate in 2017 Khatuna Samnidze, Republican Party Chairperson Roman Gotsiridze, incumbent MP Temur Janashia Nato Chkheidze (Movement – State for People) Ramaz Nikolaishvili MP Kakhaber Okriashvili (Progress and Freedom) Gubaz Sanikidze Abdula Ismailov Tsezar Chocheli (Progress and Freedom) Tamar Kordzaia (Republican party) Sulkhan Sabashvili Giorgi Godabrelidze Davit Khajishvili Dilar Khabuliani (Progress and Freedom) Tinatin Bokuchava, incumbent MP Rostom Chkheidze (Movement – State for People) Davit Kirkitadze Giorgi Botkoveli Ekaterine Kherkheulidze Manuchar Kvirkvelia (Progress and Freedom) Nika Machutadze Akaki Minashvili Nona Mamulashvili Levan Bezhashvili Bachuki Kardava Levan Khabeishvili Ana Tsitlidze Mirdat Kamadadze Dimitri Shashkin, former Education Minister Badri Basishvili Eka Tsamalashvili Murman Dumbadze Giorgi Baramidze Nugzar Tsiklauri Rusudan Tsirekidze Murtaz Zodelava Giorgi Pataraia Zaza Gorozia Nino Kvitaishvili Beka Korchilava Azer Suleymanov Melik Raisyan Maia Javakhishvili Irakli Nadiradze Besik Tamliani Giorgi Kapanadze Natalia Mchedlishvili Gia Natsvlishvili Mamuka Chikovani Grigol Sordia Megi Gotsiridze Malkhaz Jalaghonia Kakha Getsadze Zviad Kuprava Darejan Tskhvitaria Besik Gazdeliani Levan Konjaria Giorgi Kublashvili Tamar Dalakishvili Mamuka Gugeshashvili Gocha Kuprava Shakro Terterashvili Ia Jishkariani Mamuka Saghareishvili Shota Grigolia Gramiton Khomasuridze Nino Tvildiani Lasha Kuchava Mikheil Kakauridze Guram Kakalashvili Takuhi Vartanyan Davit Kakhadze Avtandil Gabelaia Davit Katamadze Nona Pitskhelauri Vazha Chitashvili Giorgi Robakidze Ramaz Gulua Nana Shatberashvili Bakur Mgeladze Besiki Shengelia Emzar Shubladze Khatuna Tavdishvili Leri Demetrashvili Davit Baliashvili Gela Gvilava Khatuna Arveladze Zurab Otiashvili Aleksandzre Beridze Teimuraz Nemsitsveridze Irma Mgeladze Vazha Bolkvadze Agil Mustafaev Kakhaber Tsotsinashvili Irma Putkaradze Irakli Cholokashvili Garsevan Bukhnikashvili Levan Bagashvili Leli Abuladze Giorgi Surmava Prokopi Chikviladze Giga Guruli Nona Gelashvili Davit Lagvilava Bondo Tedoradze Konstantine Ioseliani Tatia Gogosashvili Roland Pipia Givi Amirkhanashvili Davit Tsopurashvili Ana Begiashvili Giorgi Chiviashvili Besiki Bregadze Kakha Butskhrikidze Ketevan Zumbadze Giorgi Jabua Amiran Lomtadze Petre Kiknadze Eka Shioshvili Ilia Bablidze Murman Mukbaniani Giorgi Babakishvili Tinatin Tsertsvadze Vakhtang Kvatadze Temur Butsashvili Davit Gvichiani Tamila Kankia Revaz Kakhniashvili Zurab Tsertsvadze Misha Bolkvadze Dali Kurdgeladze Gocha Sokurashvili Davit Osikmishvili Naili Kantsliani Roin Khintibidze Giorgi Mgebrishvili Tengiz Mamporia Tekla Tkemaladze Levan Makharadze Kakha Lobzhanidze Zurab Kasradze Nona Kandaria Kenan Kakhidze Mamuka Iremadze Malkhaz Tavdgiridze Shorena Shavadze Giorgi Zambakhidze Teimuraz Grigalashvili Besarion Gedenidze Nino Bukhaidze Mikheil Baliashvili Giorgi Giorgadze Paata Adamia Ana Meladze Mamuka Amanatashvili Bacho Akhaladze Nugzari Amaglobeli Manana Bobokhidze Zaur Jakhua Giorgi Oniani Nukri Choladze Tea Kereselidze Giorgi Chiashvili Giorgi Shilakadze Irakli Kavtaradze Salome Kapanadze Romani Kvachakidze Lasha Gogeshvili

This post is also available in: ქართული (Georgian) Русский (Russian)