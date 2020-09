მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ციფრული ტრანსფორმაციის მხარდასაჭერად 35.7 ევროს სესხი გამოუყო

საქართველოს ფინანსთა სამინსიტროს ინფორმაციით, 31 დეკემბერს ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა და მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში სებასტიან მოლინეუსმა საქართველოსთვის პროექტ Log-in Georgia-ს მხარდასაჭერად 35.7 მლნ ევროს შეღავათიანი სესხის გამოყოფის შესახებ შეთანხმებას მოაწერეს ხელი.

პროექტ Log-in Georgia–ს შესახებ, რომელიც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ზედამხედველობით განხორციელდება, საქართველოს მთავრობამ 2020 წლის იანვარში განაცხადა. პროექტის მიზანი 1 000-მდე სოფლის, მათ შორის მაღალმთიანი დასახლებული პუნქტების, ასევე 500 000 ადამიანის მაღალი ხარისხის და ხელმისაწვდომ სწრაფ ინტერნეტსერვერთან დაკავშირებაა. პროექტის განხორციელებით.

მსოფლიო ბანკი ინფორმაციით, პროექტი სამი კომპონენტისგან შედგება. ესენია:

ფინანსურად ხელმისაწვდომ ფართოზოლოვან ინტერნეტთან წვდომის ზრდა;

მაღალსიჩქარიან ინტერნეტთან დაკავშირებული ციფრული სერვისების გამოყენების ხელშეწყობა;

პროექტის დანერგვის მხარდაჭერა.

სებასტიან მოლინეუსის თქმით, პროექტი საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას დააჩქარებს. აგრეთვე, დაეხმარება ქვეყნას უზრუნველყოს „სოფლის მოსახლეობისა და რეგიონებში მოქმედი საწარმოებისათვის იმ შესაძლებლობებთან წვდომა, რითაც ქალაქის მოსახლეობა სარგებლობს“.

