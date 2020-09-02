Sebastian Molineus
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ВБ выделил Грузии кредит в размере 35,7 евро на поддержку цифровой трансформации

02/09/2020 - 20:31
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По сообщению Министерства финансов Грузии, Всемирный банк выделит Грузии льготный кредит в размере 35,7 млн ​​евро в поддержку проекта «Log-in Georgia». Соглашение подписали министр финансов Грузии Иване Мачавариани и региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус 31 августа.

О проекте «Log-in Georgia», который будет реализовываться под надзором Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, было объявлено правительством Грузии в январе 2020 года. Проект направлен на подключение до 1000 сел, в том числе высокогорных поселений, а также 500 000 человек к высококачественному и доступному высокоскоростному Интернет-серверу.

По информации Всемирного банка, проект состоит из трех компонентов. Это:

  • Увеличить доступ к широкополосному, финансово доступному Интернету;
  • Содействие использованию цифровых сервисов, подключенных к высокоскоростному Интернету;
  • Поддержка реализации проекта.

По словам Себастьяна Молинеуса, проект ускорит экономическое развитие Грузии. Это также поможет предоставить стране обеспечить «для сельского населения и предприятий, работающих в регионах, иметь доступ к тем возможностям, которыми пользуется городское население».

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02/09/2020 - 20:31
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