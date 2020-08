საერთაშორისო გამოხმაურებები აგვისტოს ომის 12 წლისთავთან დაკავშირებით

ქვემოთ მოცემულია საერთაშორისო გამოხმაურებები რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის 12 წლისთავთან დაკავშირებით.

ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში მთავარმა სპიკერმა პიტერ სტანომ განაცხადა, რომ „ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს მის მკაფიო პოზიციას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ“ და დასძინა, რომ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტიდან 12 წლისთავზე, ევროკავშირი „სტაბილიზაციისა და კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარების ერთგული რჩება“.

კიდევ ერთხელ დაადასტურა რა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა, ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ლინას ლინკევიჩიუსმა თქვა: „სამწუხაროდ, გამოცდილებაზე ვერ ვისწავლეთ, რასაც უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია მოჰყვა“.

12y since #Russia’s premeditated aggression against #Georgia. Regrettably, the lessons have not been learnt as the aggression against🇺🇦followed. The creeping annexation & occupation of 20% of🇬🇪territory continues. We reaffirm firm support to🇬🇪sovereignty & territorial integrity. pic.twitter.com/kYtAQnyAev

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 7, 2020