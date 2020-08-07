Международные отклики к 12-й годовщине августовской войны

Ниже приведены международные отклики в связи с 12-й годовщиной российско-грузинской войны в августе 2008 года.

Главный спикер ЕС по вопросам внешних отношений и политике безопасности Питер Стано заявил, что «ЕС подтверждает свою четкую позицию в отношении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии» и добавил, что в 12-ю годовщину российско-грузинского конфликта, ЕС «остается приверженными стабилизации и урегулированию конфликтов мирным путями».

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил в видеообращении: «В прошлом году российские войска вторглись на сотни метров на контролируемую Грузией территорию. Это вторжение напоминает нам, что мы не можем закрывать глаза на этот конфликт. Даже во время пандемии Ковид-19 Россия по-прежнему готова поставить под угрозу безопасность гражданских лиц в регионе и во всем мире».

По словам Рикера, «беспочвенная дезинформация России, включая ее агрессивную кампанию по дискредитации Центра Лугара, спасающего жизни, демонстрирует цинизм Кремля».

Подтверждая свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил: «к сожалению, мы не научились на опыте, что привело к агрессии против Украины».

12y since #Russia’s premeditated aggression against #Georgia. Regrettably, the lessons have not been learnt as the aggression against🇺🇦followed. The creeping annexation & occupation of 20% of🇬🇪territory continues. We reaffirm firm support to🇬🇪sovereignty & territorial integrity. pic.twitter.com/kYtAQnyAev — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 7, 2020

МИД Словении также опубликовал заявление в Twitter, в котором говорится, что «Словения продолжает решительно и непоколебимо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также мирное урегулирование российско-грузинского конфликта».

«Мы в очередной раз призвали Россию прекратить оккупацию и выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня 2008 года, включая возвращение своих войск на доконфликтные позиции», — написала Миссия США в ОБСЕ в Twitter.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон также написала в Twitter о «вторжении и аннексии» Россией Грузии. «Война не началась и не закончилась в 2008 году. Событиям 2008 года предшествовали десятилетия российской агрессии, которая завершилась ползучей оккупацией и похищением граждан Грузии».

«Россия еще не выполнила Соглашение о прекращении огня от 2008 года, за что она должна нести ответственность», — добавил он.

«Аннексия и продолжающаяся оккупация территории Грузии являются строгим напоминанием о необходимости партнерства с нашими зарубежными демократическими союзниками, большинство из которых нуждаются в помощи США в борьбе против враждебных наций», — заявил конгрессмен-республиканец Джон Катко.

«Подтверждая свою приверженность Грузии, мы должны сосредоточиться на предотвращении таких атак путем усиления готовности наших союзников», — добавил конгрессмен.

«Мы вспоминаем оккупацию Россией регионов Грузии Абхазии и Южной Осетии 12 лет назад, а также продолжающуюся военную агрессию и кибер-агрессию со стороны России, которые приводят к бедствиям на месте и непрерывной международной дестабилизации», — написал в Twitter представитель Консервативной партии в Парламенте Великобритании Джонатан Джаногли.

Продолжение следует…

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