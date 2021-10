CEC Summarizes October 2 Polls, Sets Runoffs

The Central Election Commission (CEC) and District Election Commissions summarized on October 16 the proportional vote results of the October 2 local polls, as well as the first rounds of mayoral and majoritarian races.

The CEC has set mayoral runoffs in Georgia’s five self-governing cities – Tbilisi, Batumi, Kutaisi, Rustavi and Poti – and in 15 municipalities across the country. Meanwhile, Georgian Dream candidates secured first-round wins in 44 mayoral races.

In mayoral runoffs across Georgia, candidates from four parties are competing – from the ruling Georgian Dream party, largest opposition party United National Movement, ex-Prime Minister Giorgi Gakharia’s For Georgia, and Tamaz Mechiauri for United Georgia. One independent candidate is also up for the second round, in Ozurgeti mayoral race.

Reruns are slated for 42 majoritarian seats in city and municipal councils as well.

Candidates from nine parties are heading to majoritarian runoffs – from the GD, UNM, For Georgia, Lelo, Girchi – More Freedom, European Socialists, United Georgia – Democratic Movement, Tamaz Mechiauri for United Georgia and Free Georgia. One independent candidate is also up for the second round, in District 11 of Ozurgeti.

The second round of local polls will be held on October 30.

Mayoral runoffs

Self-governing cities

Tbilisi

Kakha Kaladze – Georgian Dream

Nika Melia – United National Movement

Kutaisi

Khatia Dekanoidze – UNM

Iosebi Khakhaleishvili – GD

Batumi

Giorgi Kirtadze – UNM

Archil Chikovani – GD

Rustavi

Nino Latsabidze – GD

Davit Kirkitadze – UNM

Poti

Beka Vacharadze – GD – 9,604 votes (48.85%)

Gigi Ugulava – UNM – 7,810 votes (38.1%)

Municipalities

Telavi

Levan Andriashvili – GD

Giorgi Botkoveli – UNM

Tianeti

Levan Tsiklauri – GD

Tamaz Mechiauri – Tamaz Mechiauri for United Georgia

Kareli

Zaza Guliashvili – GD

Nikoloz Akhalkatsi – UNM

Khashuri

Tengiz Chitiashvili – GD

Ioseb Buadze – UNM

Tsageri

Giorgi Nemsadze – GD

Besarion Bendeliani – For Georgia

Bagdati

Kakha Enukidze – GD

Giorgi Robakidze – UNM

Tskaltubo

Genadi Balanchivadze – GD

Zaza Metreveli – UNM

Ozurgeti

Avtandil Talakvadze – GD

Konstantine Sharashenidze – Independent

Senaki

Koba Nakopia – UNM

Vakhtang Gadelia – GD

Martvili

Tornike Janashia – GD

Teimuraz Janashia – UNM

Khobi

Davit Bukia – GD

Besiki Shengelia – UNM

Zugdidi

Anzor Melia – UNM

Mamuka Tsotseria – GD

Tsalenjikha

Giorgi Kharchilava – UNM

Goga Gulordava – GD

Chkhorotsku

Dato Gogua – GD

Badri Karchava – UNM

Khelvachauri

Zaza Diasamidze – GD

Misha Bolkvadze – UNM

Majoritarian runoffs

Tbilisi – District 3 (Saburtalo)

Avtandil Tsintsadze – GD

Boris Kurua – Girchi – More Freedom

Rustavi – District 6

Grigol Vepkhvadze – GD

Erekle Dolidze – For Georgia

Kvareli – District 9

Mamuka Beriashvili – GD

Rati Turashvili – For Georgia

Akhmeta – District 3

Eldar Bagakashvili – GD

Malkhaz Machalikashvili – UNM

Dusheti – District 1

Giorgi Inashvili – GD

Ioseb Buchashvili – UNM

Kaspi – District 5

Badri Janiashvili – GD

Valeri Bakidze – UNM

Kareli – District 1

Karaman Roinashvili – GD

Temur Khosruashvili – UNM

Kareli – District 3

Murtaz Tsiskadze – UNM

Giorgi Grigalashvili – GD

Khashuri – District 7

Davit Metreveli – GD

Temur Vardoshvili – UNM

Oni – District 4

Madlena Metreveli – GD

Tamaz Metreveli – For Georgia

Oni – District 7

Mamuka Kavlashvili – GD

Teimuraz Devidze – Lelo

Lentekhi – District 5

Berdia Zurabiani – GD

Giorgi Shavreshiani – Free Georgia

Samtredia – District 8

Paata Kokhreidze – GD

Aleksandre Kokhreidze – UNM

Chiatura – District 12

Vakhtang Tsutskiridze – GD

Remi Bitsadze – United Georgia – Demoratic Movement

Tskaltubo – District 11

Revazi Didava – GD

Lado Kavelashvili – UNM

Ozurgeti – District 1

Lela Sajaia – GD

Giorgi Siradze – For Georgia

Ozurgeti – District 6

Raindi Dumbadze – UNM

Giorgi Chaganava – GD

Ozurgeti – District 11

Nino Makharadze – GD

Data Mikelashvili – Independent

Ozurgeti – District 12

Tite Mgeladze – GD

Shalva Tavdishvili – UNM

Chokhatauri – District 10

Zviadi Mamaladze – GD

Mamuka Jincharadze – For Georgia

Senaki – District 3

Lasha Kuchava – UNM

Giga Tsurtsumia – GD

Mamuka Abshilava – UNM

Shakro Kokakia – GD

Martvili – District 3

Giorgi Gabunia – GD

Koba Asabashvili – UNM

Martvili – District 8

Zurab Bigvava – For Georgia

Mindia Gabisonia – GD

Martvili – District 9

Gogi Basilaia – GD

Giorgi Jijelava – European Socialists

Zugdidi – District 4

Zviad Jgarkava – UNM

Irakli Janashia – GD

Tsalenjikha – District 1

Valeriane Kvaratskhelia – GD

Gela Abuladze – For Georgia

Tsalenjikha – District 4

Lira Gurtskaia – GD

Mamuka Mikava – UNM

Tsalenjikha – District 5

Nana Kekua – GD

Bela Kvirkvia – UNM

Tsalenjikha – District 6

Vladimeri Kvaratskhelia – GD

Roman Kvaratskhelia – UNM

Tsalenjikha – District 9

Bakur Songulia – GD

Dato Meskhia – UNM

Chkhorotsku – District 1

Jano Pertaia – GD

Ramazi Gulua – UNM

Chkhorotsku – District 2

Mamuka Pichkhaia – GD

Varlam Sichinava – UNM

Chkhorotsku – District 5

Shota Tsurtsumia – For Georgia

Dato Kvirtia – GD

Chkhorotsku – District 6

Tariel Shengelia – For Georgia

Nugzar Jalagonia – GD

Chkhorotsku – District 7

Achiko Tsiramua – For Georgia

Goga Tolordava – GD

Keda – District 2

Evgen Tsintsadze – UNM

Otar Kharadze – GD

Khelvachauri – District 5

Mamuka Jevaishi – UNM

Elizbar Zoidze – GD

Khelvachauri – District 6

Davit Dumbadze – UNM

Shota Putkaradze – GD

Khulo – District 1

Irakli Bolkvadze – For Georgia

Levan Makharadze – UNM

Khulo – District 2