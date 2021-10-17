Избиратель проходит процедуру маркировки на одном из избирательных участков, 2 октября, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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ЦИК подвела итоги местных выборов 2 октября

17/10/2021 - 17:45
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Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела итоги пропорциональной части выборов в органы местного самоуправления, а также итоги первых туров выборов мэров и мажоритарных депутатов сакребуло.

По сообщению ЦИК, второй тур выборов мэров пройдет в 5 самоуправляющихся городах — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти, а также в 15 различных муниципалитетах. В первом туре победили 44 кандидата в мэры то правящей Грузинской мечты.

Во втором туре в масштабах всей Грузии конкурентами кандидатов на должности мэров от Грузинской мечты будут кандидаты от Единого национального движения, за Грузию и Тамаз Мечиаури – за единую Грузию. За пост мэра в Озургети также будет бороться независимый кандидат.

Второй тур выборов мажоритарных депутатов также пройдет в 42 мажоритарных округах в самоуправляющихся городах и муниципалитетах.

Во втором туре за мажоритарные мандаты будут бороться кандидаты следующих 9 партий — Грузинская мечта, Единое национальное движение, За Грузию, Лело за Грузию, Гирчи — больше свободы, Европейские социалисты, Единая Грузия — Демократическое движение, Тамаз Мечиаури за единую Грузию и Свободная Грузия. Во втором туре в 11-м округе Озургети также будет бороться независимый кандидат.

Второй тур выборов в органы самоуправления в Грузии состоится 30 октября.

Второй тур выборов мэров

Самоуправляющиеся города

Тбилиси

  • Каха Каладзе — Грузинская мечта;
  • Ника Мелия — Единое национальное движение.

Кутаиси

  • Хатия Деканоидзе — Единое национальное движение;
  • Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта.

Батуми

  • Георгий Киртадзе — Единое национальное движение;
  • Арчил Чиковани — Грузинская мечта.

Рустави

  • Нино Лацабидзе — Грузинская мечта;
  • Давид Киркитадзе — Единое национальное движение.

Поти

  • Бека Вачарадзе — Грузинская мечта;
  • Гиги Угулава — Единое национальное движение.

Муниципалитеты

Телави

  • Леван Андриашвили — Грузинская мечта;
  • Георгий Ботковели — Единое национальное движение.

Тианети

  • Леван Циклаури — Грузинская мечта;
  • Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури за единую Грузию.

Карели

  • Заза Гулиашвили — Грузинская мечта;
  • Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение.

Хашури

  • Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта;
  • Иосеб Буадзе — Единое национальное движение.

Цагери

  • Георгий Немсадзе — Грузинская мечта;
  • Бесарион Бенделиани — За Грузию.

Багдати

  • Каха Энукидзе — Грузинская мечта;
  • Георгий Робакидзе — Единое национальное движение.

Цхалтубо

  • Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта;
  • Заза Метревели — Единое национальное движение.

 Озургети

  • Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта;
  • Константин Шарашенидзе — независимый кандидат.

Сенаки

  • Коба Накопия — Единое национальное движение;
  • Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта.

Мартвили

  • Торнике Джанашия — Грузинская мечта;
  • Теймураз Джанашия — Единое национальное движение.

Хоби

  • Давид Букия — Грузинская мечта;
  • Бесик Шенгелия — Единое национальное движение.

Зугдиди

  • Анзор Мелия — Единое национальное движение;
  • Мамука Цоцерия — Грузинская мечта.

Цаленджиха

  • Георгий Харчилава — Единое национальное движение;
  • Гога Гулордава — Грузинская мечта.

Чхороцку

  • Дато Гогуа — Грузинская мечта;
  • Бадри Карчава — Единое национальное движение.

Хелвачаури

  • Заза Диасамидзе — Грузинская мечта;
  • Миша Болквадзе — Единое национальное движение.

Второй тур выборов за мажоритарные мандаты

Тбилиси – округ № 3 (Сабуртало)

  • Автандил Цинцадзе — Грузинская мечта;
  • Борис Куруа — Гирчи — больше свободы.

Рустави – округ № 6

  • Григол Вепхвадзе — Грузинская мечта;
  • Эрекле Долидзе — за Грузию.

Кварели – Округ № 9

  • Мамука Бериашвили — Грузинская мечта;
  • Рати Турашвили — За Грузию.

Ахмета – округ № 3

  • Эльдар Багакашвили — Грузинская мечта;
  • Малхаз Мачаликашвили — Единое национальное движение.

Душети — округ № 1

  • Георгий Инашвили — Грузинская мечта;
  • Иосеб Бучашвили — Единое национальное движение.

Каспи – округ № 5

  • Бадри Джаниашвили — Грузинская мечта;
  • Валерий Бакидзе — Единое национальное движение.

Карели – округ №1

  • Караман Ройнишвили — Грузинская мечта;
  • Темур Хосруашвили — Единое национальное движение;

Карели – округ № 3

  • Муртаз Цискадзе — Единое национальное движение;
  • Георгий Григалашвили — Грузинская мечта.

Хашури – округ № 7

  • Давид Метревели — Грузинская мечта;
  • Темур Вардошвили — Единое национальное движение.

Они – округ №4

  • Мадлена Метревели — Грузинская мечта;
  • Тамаз Метревели — за Грузию.

Они – округ № 7

  • Мамука Квалашвили — Грузинская мечта;
  • Теймураз Девидзе — Попробуйте для Грузии.

Лентехи ​​– округ №5

  • Бердия Зурабиани — Грузинская мечта;
  • Георгий Шаврешиани — Свободная Грузия.

Самтредиа – округ № 8

  • Паата Кохреидзе — Грузинская мечта;
  • Александр Кохреидзе — Единое национальное движение.

Чиатура – округ № 12

  • Вахтанг Цуцкиридзе — Грузинская мечта;
  • Реми Бицадзе — Единая Грузия — Демократическое движение.

Цхалтубо – округ № 11

  • Ревази Дидава — Грузинская мечта;
  • Ладо Кавелашвили — Единое национальное движение.

Озургети – округ № 1

  • Лела Саджая — Грузинская мечта;
  • Георгий Сирадзе — За Грузию.

Озургети – округ № 6

  • Раинди Думбадзе — Единое национальное движение;
  • Георгий Чаганава — Грузинская мечта.

Озургети – округ № 11

  • Нино — Махарадзе — Грузинская мечта;
  • Дата Микелашвили — независимый кандидат.

Озургети – округ № 12

  • Тите Мгеладзе — Грузинская мечта;
  • Шалва Тавдишвили — Единое национальное движение.

Чохатаури – округ № 10

  • Звиад Мамаладзе — Грузинская мечта;
  • Мамука Джинчарадзе — За Грузию.

Сенаки – округ № 3

  • Лаша Кучава — Единое национальное движение;
  • Гига Цурцумия — Грузинская мечта.

Сенаки – округ № 8

  • Мамука Абшилава — Единое национальное движение;
  • Шакро Какаия — Грузинская мечта.

Мартвили – округ № 3

  • Георгий Габуния — Грузинская мечта;
  • Коба Асабашвили — Единое национальное движение.

Мартвили – округ № 8

  • Зураб Бигвава — За Грузию;
  • Миндиа Габисония — Грузинская мечта.

Мартвили – округ № 9

  • Гоги Басилая — Грузинская мечта;
  • Георгий Джиджелава — Европейские социалисты.

Зугдиди – округ № 4

  • Звиад Джгаркава — Единое национальное движение;
  • Ираклий Джанашия — Грузинская мечта.

Цаленджиха – округ № 1

  • Валериане Кварацхелия — Грузинские знания;
  • Гела Абуладзе — За Грузию.

Цаленджиха – округ №4

  • Лира Гурцкая — Грузинская мечта;
  • Мамука Микава — Единое национальное движение.

Цаленджиха – округ № 5

  • Нана Кекуа — Грузинская мечта;
  • Бела Квирквия — Единое национальное движение.

Цаленджиха – округ №6

  • Владимир Кварацхелия — Грузинская мечта;
  • Роман Кварацхелия — Единое национальное движение.

Цаленджиха – округ № 9

  • Бакур Сонгулия — Грузинская мечта;
  • Дато Месхия — Единое национальное движение.

Чхороцку – округ №1

  • Джано Пертаия — Грузинская мечта;
  • Рамаз Гулуа — Единое национальное движение.

Чхороцку – округ № 2

  • Мамука Пичхаия — Грузинская мечта;
  • Варлам Сичинава — Единое национальное движение.

Чхороцку – округ №5

  • Шота Цурцумия — за Грузию;
  • Дато Квиртия — Грузинская мечта.

Чхороцку – округ №6

  • Тариел Шенгелия — За Грузию;
  • Нугзар Джалагония — Грузинская мечта.

Чхороцку – округ №7

  • Ачико Цирамуа – За Грузию;
  • Гога Толордава — Грузинская мечта.

Кеда – округ № 2

  • Евгений Цинцадзе — Единое национальное движение;
  • Отар Харадзе — Грузинская мечта.

Хелвачаури – округ № 5

  • Мамука Джеваиши — Единое национальное движение;
  • Элизбар Зоидзе — Грузинская мечта.

Хелвачаури – округ № 6

  • Давид Думбадзе — Единое национальное движение;
  • Шота Путкарадзе — Грузинская мечта.

Хуло – округ №1

  • Ираклий Болквадзе — За Грузию;
  • Леван Махарадзе — Единое национальное движение.

Хуло – округ № 2

  • Надим Деканадзе — Грузинская мечта;
  • Тенгиз Шантадзе — Единое национальное движение.

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17/10/2021 - 17:45
3 4 minutes read

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