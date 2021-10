ЦИК подвела итоги местных выборов 2 октября

Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела итоги пропорциональной части выборов в органы местного самоуправления, а также итоги первых туров выборов мэров и мажоритарных депутатов сакребуло.

По сообщению ЦИК, второй тур выборов мэров пройдет в 5 самоуправляющихся городах — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти, а также в 15 различных муниципалитетах. В первом туре победили 44 кандидата в мэры то правящей Грузинской мечты.

Во втором туре в масштабах всей Грузии конкурентами кандидатов на должности мэров от Грузинской мечты будут кандидаты от Единого национального движения, за Грузию и Тамаз Мечиаури – за единую Грузию. За пост мэра в Озургети также будет бороться независимый кандидат.

Второй тур выборов мажоритарных депутатов также пройдет в 42 мажоритарных округах в самоуправляющихся городах и муниципалитетах.

Во втором туре за мажоритарные мандаты будут бороться кандидаты следующих 9 партий — Грузинская мечта, Единое национальное движение, За Грузию, Лело за Грузию, Гирчи — больше свободы, Европейские социалисты, Единая Грузия — Демократическое движение, Тамаз Мечиаури за единую Грузию и Свободная Грузия. Во втором туре в 11-м округе Озургети также будет бороться независимый кандидат.

Второй тур выборов в органы самоуправления в Грузии состоится 30 октября.

Второй тур выборов мэров

Самоуправляющиеся города

Тбилиси

Каха Каладзе — Грузинская мечта;

Ника Мелия — Единое национальное движение.

Кутаиси

Хатия Деканоидзе — Единое национальное движение;

Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта.

Батуми

Георгий Киртадзе — Единое национальное движение;

Арчил Чиковани — Грузинская мечта.

Рустави

Нино Лацабидзе — Грузинская мечта;

Давид Киркитадзе — Единое национальное движение.

Поти

Бека Вачарадзе — Грузинская мечта;

Гиги Угулава — Единое национальное движение.

Муниципалитеты

Телави

Леван Андриашвили — Грузинская мечта;

Георгий Ботковели — Единое национальное движение.

Тианети

Леван Циклаури — Грузинская мечта;

Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури за единую Грузию.

Карели

Заза Гулиашвили — Грузинская мечта;

Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение.

Хашури

Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта;

Иосеб Буадзе — Единое национальное движение.

Цагери

Георгий Немсадзе — Грузинская мечта;

Бесарион Бенделиани — За Грузию.

Багдати

Каха Энукидзе — Грузинская мечта;

Георгий Робакидзе — Единое национальное движение.

Цхалтубо

Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта;

Заза Метревели — Единое национальное движение.

Озургети

Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта;

Константин Шарашенидзе — независимый кандидат.

Сенаки

Коба Накопия — Единое национальное движение;

Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта.

Мартвили

Торнике Джанашия — Грузинская мечта;

Теймураз Джанашия — Единое национальное движение.

Хоби

Давид Букия — Грузинская мечта;

Бесик Шенгелия — Единое национальное движение.

Зугдиди

Анзор Мелия — Единое национальное движение;

Мамука Цоцерия — Грузинская мечта.

Цаленджиха

Георгий Харчилава — Единое национальное движение;

Гога Гулордава — Грузинская мечта.

Чхороцку

Дато Гогуа — Грузинская мечта;

Бадри Карчава — Единое национальное движение.

Хелвачаури

Заза Диасамидзе — Грузинская мечта;

Миша Болквадзе — Единое национальное движение.

Второй тур выборов за мажоритарные мандаты

Тбилиси – округ № 3 (Сабуртало)

Автандил Цинцадзе — Грузинская мечта;

Борис Куруа — Гирчи — больше свободы.

Рустави – округ № 6

Григол Вепхвадзе — Грузинская мечта;

Эрекле Долидзе — за Грузию.

Кварели – Округ № 9

Мамука Бериашвили — Грузинская мечта;

Рати Турашвили — За Грузию.

Ахмета – округ № 3

Эльдар Багакашвили — Грузинская мечта;

Малхаз Мачаликашвили — Единое национальное движение.

Душети — округ № 1

Георгий Инашвили — Грузинская мечта;

Иосеб Бучашвили — Единое национальное движение.

Каспи – округ № 5

Бадри Джаниашвили — Грузинская мечта;

Валерий Бакидзе — Единое национальное движение.

Карели – округ №1

Караман Ройнишвили — Грузинская мечта;

Темур Хосруашвили — Единое национальное движение;

Карели – округ № 3

Муртаз Цискадзе — Единое национальное движение;

Георгий Григалашвили — Грузинская мечта.

Хашури – округ № 7

Давид Метревели — Грузинская мечта;

Темур Вардошвили — Единое национальное движение.

Они – округ №4

Мадлена Метревели — Грузинская мечта;

Тамаз Метревели — за Грузию.

Они – округ № 7

Мамука Квалашвили — Грузинская мечта;

Теймураз Девидзе — Попробуйте для Грузии.

Лентехи ​​– округ №5

Бердия Зурабиани — Грузинская мечта;

Георгий Шаврешиани — Свободная Грузия.

Самтредиа – округ № 8

Паата Кохреидзе — Грузинская мечта;

Александр Кохреидзе — Единое национальное движение.

Чиатура – округ № 12

Вахтанг Цуцкиридзе — Грузинская мечта;

Реми Бицадзе — Единая Грузия — Демократическое движение.

Цхалтубо – округ № 11

Ревази Дидава — Грузинская мечта;

Ладо Кавелашвили — Единое национальное движение.

Озургети – округ № 1

Лела Саджая — Грузинская мечта;

Георгий Сирадзе — За Грузию.

Озургети – округ № 6

Раинди Думбадзе — Единое национальное движение;

Георгий Чаганава — Грузинская мечта.

Озургети – округ № 11

Нино — Махарадзе — Грузинская мечта;

Дата Микелашвили — независимый кандидат.

Озургети – округ № 12

Тите Мгеладзе — Грузинская мечта;

Шалва Тавдишвили — Единое национальное движение.

Чохатаури – округ № 10

Звиад Мамаладзе — Грузинская мечта;

Мамука Джинчарадзе — За Грузию.

Сенаки – округ № 3

Лаша Кучава — Единое национальное движение;

Гига Цурцумия — Грузинская мечта.

Сенаки – округ № 8

Мамука Абшилава — Единое национальное движение;

Шакро Какаия — Грузинская мечта.

Мартвили – округ № 3

Георгий Габуния — Грузинская мечта;

Коба Асабашвили — Единое национальное движение.

Мартвили – округ № 8

Зураб Бигвава — За Грузию;

Миндиа Габисония — Грузинская мечта.

Мартвили – округ № 9

Гоги Басилая — Грузинская мечта;

Георгий Джиджелава — Европейские социалисты.

Зугдиди – округ № 4

Звиад Джгаркава — Единое национальное движение;

Ираклий Джанашия — Грузинская мечта.

Цаленджиха – округ № 1

Валериане Кварацхелия — Грузинские знания;

Гела Абуладзе — За Грузию.

Цаленджиха – округ №4

Лира Гурцкая — Грузинская мечта;

Мамука Микава — Единое национальное движение.

Цаленджиха – округ № 5

Нана Кекуа — Грузинская мечта;

Бела Квирквия — Единое национальное движение.

Цаленджиха – округ №6

Владимир Кварацхелия — Грузинская мечта;

Роман Кварацхелия — Единое национальное движение.

Цаленджиха – округ № 9

Бакур Сонгулия — Грузинская мечта;

Дато Месхия — Единое национальное движение.

Чхороцку – округ №1

Джано Пертаия — Грузинская мечта;

Рамаз Гулуа — Единое национальное движение.

Чхороцку – округ № 2

Мамука Пичхаия — Грузинская мечта;

Варлам Сичинава — Единое национальное движение.

Чхороцку – округ №5

Шота Цурцумия — за Грузию;

Дато Квиртия — Грузинская мечта.

Чхороцку – округ №6

Тариел Шенгелия — За Грузию;

Нугзар Джалагония — Грузинская мечта.

Чхороцку – округ №7

Ачико Цирамуа – За Грузию;

Гога Толордава — Грузинская мечта.

Кеда – округ № 2

Евгений Цинцадзе — Единое национальное движение;

Отар Харадзе — Грузинская мечта.

Хелвачаури – округ № 5

Мамука Джеваиши — Единое национальное движение;

Элизбар Зоидзе — Грузинская мечта.

Хелвачаури – округ № 6

Давид Думбадзе — Единое национальное движение;

Шота Путкарадзе — Грузинская мечта.

Хуло – округ №1

Ираклий Болквадзе — За Грузию;

Леван Махарадзе — Единое национальное движение.

Хуло – округ № 2

Надим Деканадзе — Грузинская мечта;

Тенгиз Шантадзе — Единое национальное движение.

