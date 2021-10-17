ЦИК подвела итоги местных выборов 2 октября
Центральная избирательная комиссия Грузии 16 октября подвела итоги пропорциональной части выборов в органы местного самоуправления, а также итоги первых туров выборов мэров и мажоритарных депутатов сакребуло.
По сообщению ЦИК, второй тур выборов мэров пройдет в 5 самоуправляющихся городах — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Поти, а также в 15 различных муниципалитетах. В первом туре победили 44 кандидата в мэры то правящей Грузинской мечты.
Во втором туре в масштабах всей Грузии конкурентами кандидатов на должности мэров от Грузинской мечты будут кандидаты от Единого национального движения, за Грузию и Тамаз Мечиаури – за единую Грузию. За пост мэра в Озургети также будет бороться независимый кандидат.
Второй тур выборов мажоритарных депутатов также пройдет в 42 мажоритарных округах в самоуправляющихся городах и муниципалитетах.
Во втором туре за мажоритарные мандаты будут бороться кандидаты следующих 9 партий — Грузинская мечта, Единое национальное движение, За Грузию, Лело за Грузию, Гирчи — больше свободы, Европейские социалисты, Единая Грузия — Демократическое движение, Тамаз Мечиаури за единую Грузию и Свободная Грузия. Во втором туре в 11-м округе Озургети также будет бороться независимый кандидат.
Второй тур выборов в органы самоуправления в Грузии состоится 30 октября.
Второй тур выборов мэров
Самоуправляющиеся города
Тбилиси
- Каха Каладзе — Грузинская мечта;
- Ника Мелия — Единое национальное движение.
Кутаиси
- Хатия Деканоидзе — Единое национальное движение;
- Иосеби Хахалеишвили — Грузинская мечта.
Батуми
- Георгий Киртадзе — Единое национальное движение;
- Арчил Чиковани — Грузинская мечта.
Рустави
- Нино Лацабидзе — Грузинская мечта;
- Давид Киркитадзе — Единое национальное движение.
Поти
- Бека Вачарадзе — Грузинская мечта;
- Гиги Угулава — Единое национальное движение.
Муниципалитеты
Телави
- Леван Андриашвили — Грузинская мечта;
- Георгий Ботковели — Единое национальное движение.
Тианети
- Леван Циклаури — Грузинская мечта;
- Тамаз Мечиаури — Тамаз Мечиаури за единую Грузию.
Карели
- Заза Гулиашвили — Грузинская мечта;
- Николоз Ахалкаци — Единое национальное движение.
Хашури
- Тенгиз Читиашвили — Грузинская мечта;
- Иосеб Буадзе — Единое национальное движение.
Цагери
- Георгий Немсадзе — Грузинская мечта;
- Бесарион Бенделиани — За Грузию.
Багдати
- Каха Энукидзе — Грузинская мечта;
- Георгий Робакидзе — Единое национальное движение.
Цхалтубо
- Геннадий Баланчивадзе — Грузинская мечта;
- Заза Метревели — Единое национальное движение.
Озургети
- Автандил Талаквадзе — Грузинская мечта;
- Константин Шарашенидзе — независимый кандидат.
Сенаки
- Коба Накопия — Единое национальное движение;
- Вахтанг Гаделия — Грузинская мечта.
Мартвили
- Торнике Джанашия — Грузинская мечта;
- Теймураз Джанашия — Единое национальное движение.
Хоби
- Давид Букия — Грузинская мечта;
- Бесик Шенгелия — Единое национальное движение.
Зугдиди
- Анзор Мелия — Единое национальное движение;
- Мамука Цоцерия — Грузинская мечта.
Цаленджиха
- Георгий Харчилава — Единое национальное движение;
- Гога Гулордава — Грузинская мечта.
Чхороцку
- Дато Гогуа — Грузинская мечта;
- Бадри Карчава — Единое национальное движение.
Хелвачаури
- Заза Диасамидзе — Грузинская мечта;
- Миша Болквадзе — Единое национальное движение.
Второй тур выборов за мажоритарные мандаты
Тбилиси – округ № 3 (Сабуртало)
- Автандил Цинцадзе — Грузинская мечта;
- Борис Куруа — Гирчи — больше свободы.
Рустави – округ № 6
- Григол Вепхвадзе — Грузинская мечта;
- Эрекле Долидзе — за Грузию.
Кварели – Округ № 9
- Мамука Бериашвили — Грузинская мечта;
- Рати Турашвили — За Грузию.
Ахмета – округ № 3
- Эльдар Багакашвили — Грузинская мечта;
- Малхаз Мачаликашвили — Единое национальное движение.
Душети — округ № 1
- Георгий Инашвили — Грузинская мечта;
- Иосеб Бучашвили — Единое национальное движение.
Каспи – округ № 5
- Бадри Джаниашвили — Грузинская мечта;
- Валерий Бакидзе — Единое национальное движение.
Карели – округ №1
- Караман Ройнишвили — Грузинская мечта;
- Темур Хосруашвили — Единое национальное движение;
Карели – округ № 3
- Муртаз Цискадзе — Единое национальное движение;
- Георгий Григалашвили — Грузинская мечта.
Хашури – округ № 7
- Давид Метревели — Грузинская мечта;
- Темур Вардошвили — Единое национальное движение.
Они – округ №4
- Мадлена Метревели — Грузинская мечта;
- Тамаз Метревели — за Грузию.
Они – округ № 7
- Мамука Квалашвили — Грузинская мечта;
- Теймураз Девидзе — Попробуйте для Грузии.
Лентехи – округ №5
- Бердия Зурабиани — Грузинская мечта;
- Георгий Шаврешиани — Свободная Грузия.
Самтредиа – округ № 8
- Паата Кохреидзе — Грузинская мечта;
- Александр Кохреидзе — Единое национальное движение.
Чиатура – округ № 12
- Вахтанг Цуцкиридзе — Грузинская мечта;
- Реми Бицадзе — Единая Грузия — Демократическое движение.
Цхалтубо – округ № 11
- Ревази Дидава — Грузинская мечта;
- Ладо Кавелашвили — Единое национальное движение.
Озургети – округ № 1
- Лела Саджая — Грузинская мечта;
- Георгий Сирадзе — За Грузию.
Озургети – округ № 6
- Раинди Думбадзе — Единое национальное движение;
- Георгий Чаганава — Грузинская мечта.
Озургети – округ № 11
- Нино — Махарадзе — Грузинская мечта;
- Дата Микелашвили — независимый кандидат.
Озургети – округ № 12
- Тите Мгеладзе — Грузинская мечта;
- Шалва Тавдишвили — Единое национальное движение.
Чохатаури – округ № 10
- Звиад Мамаладзе — Грузинская мечта;
- Мамука Джинчарадзе — За Грузию.
Сенаки – округ № 3
- Лаша Кучава — Единое национальное движение;
- Гига Цурцумия — Грузинская мечта.
Сенаки – округ № 8
- Мамука Абшилава — Единое национальное движение;
- Шакро Какаия — Грузинская мечта.
Мартвили – округ № 3
- Георгий Габуния — Грузинская мечта;
- Коба Асабашвили — Единое национальное движение.
Мартвили – округ № 8
- Зураб Бигвава — За Грузию;
- Миндиа Габисония — Грузинская мечта.
Мартвили – округ № 9
- Гоги Басилая — Грузинская мечта;
- Георгий Джиджелава — Европейские социалисты.
Зугдиди – округ № 4
- Звиад Джгаркава — Единое национальное движение;
- Ираклий Джанашия — Грузинская мечта.
Цаленджиха – округ № 1
- Валериане Кварацхелия — Грузинские знания;
- Гела Абуладзе — За Грузию.
Цаленджиха – округ №4
- Лира Гурцкая — Грузинская мечта;
- Мамука Микава — Единое национальное движение.
Цаленджиха – округ № 5
- Нана Кекуа — Грузинская мечта;
- Бела Квирквия — Единое национальное движение.
Цаленджиха – округ №6
- Владимир Кварацхелия — Грузинская мечта;
- Роман Кварацхелия — Единое национальное движение.
Цаленджиха – округ № 9
- Бакур Сонгулия — Грузинская мечта;
- Дато Месхия — Единое национальное движение.
Чхороцку – округ №1
- Джано Пертаия — Грузинская мечта;
- Рамаз Гулуа — Единое национальное движение.
Чхороцку – округ № 2
- Мамука Пичхаия — Грузинская мечта;
- Варлам Сичинава — Единое национальное движение.
Чхороцку – округ №5
- Шота Цурцумия — за Грузию;
- Дато Квиртия — Грузинская мечта.
Чхороцку – округ №6
- Тариел Шенгелия — За Грузию;
- Нугзар Джалагония — Грузинская мечта.
Чхороцку – округ №7
- Ачико Цирамуа – За Грузию;
- Гога Толордава — Грузинская мечта.
Кеда – округ № 2
- Евгений Цинцадзе — Единое национальное движение;
- Отар Харадзе — Грузинская мечта.
Хелвачаури – округ № 5
- Мамука Джеваиши — Единое национальное движение;
- Элизбар Зоидзе — Грузинская мечта.
Хелвачаури – округ № 6
- Давид Думбадзе — Единое национальное движение;
- Шота Путкарадзе — Грузинская мечта.
Хуло – округ №1
- Ираклий Болквадзе — За Грузию;
- Леван Махарадзе — Единое национальное движение.
Хуло – округ № 2
- Надим Деканадзе — Грузинская мечта;
- Тенгиз Шантадзе — Единое национальное движение.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)