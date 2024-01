Рейтинг Грузии в Индексе восприятия коррупции ухудшился

Согласно Индексу восприятия коррупции (ИВК) за 2023 год, опубликованному организацией «Международная прозрачности», у Грузии 53 балла, что на 3 балла меньше, чем в предыдущем году. По заявлению НПО «Международная прозрачность – Грузия», «несмотря на то, что Грузия по-прежнему находится на лидирующих позициях в регионе, такого низкого балла у нее не было с 2015 года».

К Индексу 2023 года прилагается анализ полученных Грузией баллов, согласно которому в стране растет коррупция на высоком уровне и углубляется захват государственных институций. Согласно анализу, «коррупция по-прежнему остается проблемой в Грузии, что указывает на более глубокие системные проблемы – концентрацию власти и явное влияние элит на государственные институции и принятие решений». В анализе подчеркивается, что Грузия переживает откат от демократии, где «захват государства и коррупция на высоком уровне превращают правительство в клептократию».

Индекс восприятия коррупции традиционно охватывает 180 стран. Страны оцениваются по 100-балльной системе, где 100 – положительный результат, а 0 – отрицательный результат. В Индексе 2023 года Грузия занимает 49-е место наряду с Кипром, Гренадой и Руандой.

В Индексе восприятия коррупции 2022 года Грузия занимала 41-е место среди 180 стран наряду с Чехией, Италией и Словенией.

В 2021 году Грузия набрала 55 баллов и заняла 45-е место из 180 стран наряду с Ботсваной, Доминикой и Фиджи.

В исследовании 2020 года Грузия заняла 45-е место из 180 стран с 56 баллами, а в 2019 году страна заняла 44-е место с 56 баллами.

После 2012 года, когда «Международная прозрачность» изменила свою методологию для обеспечения большей точности, Грузия получила самый высокий балл (58) в 2018 году, заняв 41-е место из 180 стран.

В анализе также говорится о недавнем «возвращении» основателя правящей партии Бидзины Иванишвили в активную политику, что «еще раз указывает на то, что именно он сыграл главную роль в захвате институций страны». «В Грузии, которую когда-то называли чемпионом по борьбе с коррупцией, проблема коррупции разрослась настолько, что теперь это является одним из главных препятствий на пути интеграции в Евросоюз», – говорится в анализе. «Несмотря на то, что новое антикоррупционное агентство было создано по требованию ЕС, его независимость находится под сомнением, и ему не были предоставлены следственные полномочия для борьбы с безнаказанной коррупцией на высоком уровне. Без существенных реформ Грузия, как ожидается, еще глубже погрузится в клептократическое правление».

«Международная прозрачность – Грузия» заявила, что выполнение рекомендаций и условий, выдвинутых Еврокомиссией Грузии, является лучшим способом и возможностью «предпринять реальные шаги против коррупции на высоком уровне в стране». По мнению организации, 2024 год — год парламентских выборов, что является еще одной возможностью для страны предпринять конкретные шаги в плане обеспечения независимости институций.

Соответственно, по мнению организации, необходимо:

обеспечить независимость Антикоррупционного бюро. Его следует наделить правом проводить расследования и изменить процедуру избрания его главы так, чтобы вместо премьер-министра он назначался Парламентом с вовлеченностью оппозиции;

провести настоящую судебную реформу, в результате которой из судебной системы уйдут недобросовестные и подсанкционные судьи;

изменить правила назначения генерального прокурора, чтобы прокуратура была освобождена от политического влияния и начала эффективное расследование предполагаемых случаев коррупции на высоком уровне;

провести реальную деолигархизацию и освободить государственные институты от олигархического влияния;

усилить надзорную функцию Парламента, чтобы политические партии могли контролировать коррупцию, используя парламентские механизмы;

содействовать работе гражданского общества и СМИ, занимающихся расследованиями, как неотъемлемую часть сильной антикоррупционной системы.

