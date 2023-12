Венецианская комиссия: независимость антикоррупционного бюро недостаточна в его нынешнем виде

В опубликованном 15-16 декабря 2023 года заключении, в котором говорится об антикоррупционном законодательстве Грузии и положениях, включенных в антикоррупционный закон в ноябре 2022 года, Венецианская комиссия заявляет, что «существующая институциональная структура не обеспечивает достаточной степени независимости Антикоррупционного бюро».

Венецианская комиссия считает, что полномочия бюро по надзору за финансированием политических партий и мониторингу имущественных деклараций и интересов высокопоставленных чиновников требуют дополнительных гарантий, которые должны быть включены в закон. Комиссия подчеркивает тот факт, что полномочия назначать и снимать с должности главу бюро находятся в основном в руках премьер-министра и считает это «особо проблематичным».

Отмечая, что поправки, внесенные в антикоррупционный закон Грузии в ноябре 2022 года, направлены на институциональное усиление антикоррупционной деятельности и борьбы с коррупцией с целью выполнения одного из приоритетов Европейской комиссии, Венецианская комиссия воздерживается от оценки соответствия критериям ЕС. Тем не менее, она заявляет, что «объединение в бюро различных превентивных антикоррупционных функций не соответствует заявленной цели борьбы с коррупцией на высоком уровне».

В заключении подчеркивается, что «независимость с соответствующим уровнем структурной и оперативной автономии, включающая правовые и институциональные механизмы предотвращения политического или иного влияния, считается фундаментальным требованием для специализированных антикоррупционных органов».

Для укрепления независимости, политического нейтралитета и общественного доверия, как рекомендует Венецианская комиссия, необходимо:

Изменить закон, чтобы он требовал межпартийной поддержки при назначении главы бюро, и его назначение должно производиться либо квалифицированным большинством в Парламенте, либо с помощью соответствующего противотупикового механизма (который требует простого большинства), или по соответствующей альтернативе, отражающей широкое межпартийное согласие в Парламенте (например, двойное большинство, обеспечивающее большинство среди парламентариев, как от большинства, так и от оппозиции), а также – принимая во внимание, что бюро подотчетно парламенту – любое решение о досрочном прекращении его полномочий должно приниматься Парламентом, а не премьер-министром;

внесены дополнительные поправки в закон относительно оснований увольнения, тем самым ограничивая свободу действий органа, принимающего решение об увольнении, в частности ограничивая основания «исполнения служебных обязанностей» обычными случаями физической или умственной недееспособности, а также уточняя положения об осуждении, злоупотреблении наркотиками и несовместимости.

Кроме того, рекомендуется пересмотреть некоторые другие элементы положений от ноября 2022 года, а именно:

Следует рассмотреть возможность предоставления функционального иммунитета руководителю бюро и его заместителям;

повышение профессиональных требований к должности руководителя бюро;

уточнение и/или исключение из закона положений об обязательном тестировании должностных лиц на наркотики; кроме того, из закона следует исключить требование публиковать результаты тестов на наркотики и предоставить четкую правовую основу для тестирования руководителя бюро;

должны быть приняты меры для обеспечения того, чтобы бюро проводило предметную проверку деклараций об имуществе и, помимо случайной выборки деклараций, использовало риск-ориентированный подход для обеспечения того, чтобы наиболее подходящие декларации оценивались по законным доходам должностного лица, для выявления случаев необоснованного богатства или потенциального конфликта интересов;

включить в закон точные и ясные ссылки на соответствующие положения законодательства о защите данных;

более четко и ясно определить роль Межведомственного совета по противодействию коррупции, чтобы не дублировать функции бюро и снять с бюро подотчетность Межведомственному совету по противодействию коррупции; Кроме того, бюро должно быть уполномочено создавать свой собственный консультативный совет.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)